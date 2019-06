Drei Generationen der Familie Rahe auf ihren Islandpferden: Cäcilia, Jutta, Johannes und Jonathan Rahe machten nach dem Fototermin erst einmal gemeinsam einen kleinen Ausritt. Foto: Claudia Sarrazin

Belm . Die Holststraße in Belm zieht am Wochenende wieder Liebhaber von Islandpferden an: Denn am Donnerstag, 20. Juni, startet das Doppelturnier: Ipol Power Tage mit den Weser-Ems-Meisterschaften. Außerdem feiert der ausrichtende Verein in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Johannes Rahe erinnert sich an die Anfänge.