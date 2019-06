Belm. Der Rohbau steht und der Dachstuhl ist gebaut: Zeit für das Richtfest in der Kindertagesstätte Belm-Astrup. Bis zum Ende der Herbstferien soll hier noch gebaut werden.

1,7 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde Belm die Erweiterung kosten und reagiert damit auf den steigenden Betreuungsbedarf. Bisher werden in der kommunalen Kindertagsstätte 85 Kinder in vier Gruppen betreut - darunter eine Krippengruppe. Der Anbau, mit rund 450 Quadratmetern Nutzfläche, wird Platz für eine weiter Krippengruppe in der Kinder von einem bis drei Jahren betreut werden und eine Regelgruppe für Kinder ab zweieinhalb bis sechs Jahren bieten. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Bauarbeiten", sagt Bürgermeister Victor Hermeler. Auch mit den Kosten liege man absolut im Rahm. Der Rohbau steht und der Dachstuhl ist gebaut: Zeit für das Richtfest in der Kindertagesstätte Astrup.





