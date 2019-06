Belm. Die 19. Auflage des Belmer Begegnungsfestes unter dem Namen "Power in Powe" hat auch in diesem Jahr wieder Hunderte Besucher begeistert. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Kinder.

Eröffnet wurde das Bühnenprogramm standesgemäß von Belms Bürgermeister Viktor Hermeler, der sich explizit für die ehrenamtliche Unterstützung bedankte. Die Organisation des Begegnungsfestes, das seit dem Jahr 2000 jährlich veranstaltet wird, übernahm in diesem Jahr zum ersten Mal das neue Belmer Freiwilligenbüro, dessen Leiter allerdings der gewohnte Organisationschef und langjährige Quartiersmanager Fred Anders ist.

Anders warb dann auch in seiner kurzen Ansprache für das Ehrenamt und forderte die Belmer auf, ihn einfach anzusprechen, es gebe derzeit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für ehrenamtliche Helfer. Dank freiwilliger Unterstützung konnten am späten Nachmittag auch sieben Fund-Fahrräder versteigert werden, die am Vortag im Belmer Repair-Café voll verkehrstauglich gemacht wurden.

Nach den einleitenden Worten wurde die Bühne dann von den jungen Protagonisten der Veranstaltung übernommen. Den ersten Auftritt hatte die Kita St. Josef, die mit mehreren Tänzen zu Liedern wie: "Wir sind Kinder einer Welt" für tolle Stimmung sorgte. Im Anschluss gab es tolle Gesangsdarbietungen von den "Soulmates", drei jungen Frauen aus dem Belmer Jugendzentrum Gleis 3.

Das Rahmenprogramm des Begegnungsfestes bestand vor allem aus zahlreichen Mitmach-Ständen für die jüngsten Besucher, die obendrein an jedem Stand einen Stempel sammeln und mit insgesamt sieben Stempeln an einer Verlosung teilnehmen konnten. Auf und rund um den Marktplatz wurde den Kindern und Jugendlichen viel geboten: Bungee-Run, Fahrrad-Simulator, Kinderschminken und Luftballon-Modellage waren einige der Highlights für die jüngsten Besucher.