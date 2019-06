Erstes Škoda-Treffen am 30. Juni in Belm CC-Editor öffnen

Autofahrer mit Herz: Beim Treffen der Škoda-Freunde am 30. Juni in Belm wird auch für den Verein „Herzenswünsche“ gesammelt. Foto: Thomas Wübker

Belm. Zum ersten Škoda-Treffen in der Osnabrücker Region lädt eine Gruppe begeisterter Fahrer der tschechischen Autos am Sonntag, 30. Juni, auf den Parkplatz von Marktkauf in Belm. Sie wollen zeigen, was an den Fahrzeugen so faszinierend ist.