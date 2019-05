Belm. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Bremen: Unbekannte haben am Mittwoch bei Belm Steine und Holzpfähle auf die Bahngleise gelegt. Ein Intercity musste eine Schnellbremsung einleiten.

Ein Triebfahrzeugführer eines Güterzuges hatte der Bundespolizei in Osnabrück am Mittwochnachmittag zunächst gemeldet, dass sein Zug bei der Durchfahrt der Gemeinde Belm gegen 16:50 Uhr möglicherweise mit Steinen beworfen wurde, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei vom Donnerstag heißt.



Bei der Überprüfung des vom Lokführer angegebenen Ortes in Höhe der Haster Straße entdeckte eine Streife der Bundespolizei auf beiden Richtungsgleisen mehrere Schottersteine und Holzpfähle mit einem Durchmesser von rund vier mal sechs Zentimetern fest. Einige waren bereits überfahren, andere lagen noch auf den Gleisen.

Intercity musste bremsen

Ein herannahenden Intercity konnte die Bundespolizisten durch optische Lichtzeichen auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen. Der Zug kam laut Polizei gerade noch rechtzeitig vor den aufgelegten Gegenständen zum Stillstand. Durch die Schnellbremsung kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden.

Die Bundespolizei hat strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Sachdienliche Hinweise können Zeugen an die Bundespolizei in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/331280 geben.

Juristische und strafrechtliche Konsequenzen

Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen im Bereich der Bahnanlagen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

Neben der erheblichen Eigengefährdung bei unerlaubten Gleisüberschreitungen können überfahrene Gegenstände weggeschleudert und somit zu regelrechten Geschossen werden, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Herannahende Züge seien sehr leise und würden nur sehr spät wahrgenommen. Weiterhin sei der Bremsweg eines fahrenden Zuges erheblich länger als der eines Straßenfahrzeuges.