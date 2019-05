Belm. Die Belmer Politik engagiert sich für den Artenschutz: In der aktuellen Sitzung des Betriebsausschusses votierten die Delegierten für das Anlegen von Grünstreifen und sprachen sich außerdem erneut gegen die sogenannten Steingärten aus.

„Bunt blühendes Belm“ lautet der Antrag der CDU-Fraktion, den die Mitglieder des Betriebsausschusses einstimmig verabschiedeten. Um die Artenvielfalt zu erhöhen und dem Insektensterben entgegenzuwirken, soll die Gemeinde in Zukunft auf „kommunalen Grün- und Nebenflächen“ Blühstreifen oder ganze Blühflächen anlegen. „Wir verfolgen damit speziell den Schutz der Bienen beziehungsweise Wildbienen“, sagte CDU-Ratsherr Sven Jansing, der den Antrag für seine Fraktion vorstellte.

Gemeinde hat bereits erste Blühstreifen angelegt

„Respekt an die CDU für ihren Antrag“, sagte UWG-Ratsherr Frederik Langsenkamp, der anschließend betonte, dass er in seinem Beruf als Landwirt auch freiwillig Blühstreifen anlege. Grünen-Ratsherr Günther Westermann reagierte zunächst mit einer kleinen Spitze: „Ich finde es schön, dass die CDU ihre grüne Seele entdeckt.“ Anschließend erklärte Westermann, er würde den Antrag gerne noch ergänzen. „Und zwar um die Empfehlung, dass Blühstreifen an stehenden und fließenden Gewässern bestehen bleiben.“ Anders als der Antrag der CDU bekam Westermanns Anliegen zunächst keine Mehrheit – offenbar aber nicht aus grundsätzlicher Ablehnung. „Ich muss mich mit dem Thema erst mal beschäftigen“, sagte etwa CDU-Ratsherr Rainer Püngel, der sich enthalten hatte.

Uwe Harbig (Leiter des Fachbereichs Baudienste) erklärte, dass die Gemeinde bereits jetzt auf Anregung des Belmer Klimabotschafters Eberhard Eckert zwei Blühstreifen angelegt habe. „Der Leiter unseres Bauhofes ist Gärtnermeister und entsprechend versiert.“ Bürgermeister Viktor Hermeler kündigte nach der Zustimmung zum Antrag der CDU an, dass die Gemeinde nun weitere geeignete Flächen identifizieren werde.

Berthold Uphoff gegen die Gärten des Grauens

Das Thema Artenschutz spielte auch in der weiteren Sitzung eine Rolle, konkret ging es um die Verhinderung der sogenannten Steingärten. CDU-Ratsherr und Ausschuss-Vorsitzender Berthold Uphoff regte an, das Anlegen solcher „Gärten des Grauens“ im neuen Ickeraner Baugebiet am Höhenweg durch eine sogenannte vereinfachte Änderung des Bebauungsplans unbedingt zu verhindern. Bauamts-Chef Uwe Harbig sagte, er wisse nicht, wie schnell das umsetzbar sei – und schließlich müssten interessierte Grundstückskäufer auch noch darauf hingewiesen werden. „Das wird doch wohl keinen abhalten“, antwortete Uphoff. „Und wenn doch, dann sind das sowieso die falschen Partner für uns.“

Vor der eigentlichen Sitzung im Rathaus hatte der Ausschuss noch die sanierte Belmer Friedhofskapelle besichtigt. Die Ausschuss-Mitglieder zeigten sich zufrieden, allerdings solle die Kapelle noch einen neuen Anstrich von innen bekommen und die Wellen aus dem Bürgersteig vor dem Gebäude entfernt werden.