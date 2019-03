Belm. Nachdem die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover kürzlich verkündete, ab sofort gendergerechte Sprache zu verwenden, wird auch die Gemeinde Belm ihre Texte geschlechtersensibel formulieren. Das verkündete die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Weber in der aktuellen Ratssitzung.

Zu Beginn der Sitzung erstattete Bürgermeister Viktor Hermeler wie üblich seinen Verwaltungsbericht, in dem er zunächst mitteilte, dass ab dem kommenden Schuljahr an der Johannes-Vincke-Schule ein gymnasialer Zweig startet. Hermeler teilte außerdem mit, dass die Gemeinde vom 23. bis zum 28. Mai einen Besuch der polnischen Partnergemeinde Kolno veranstaltet. Ein Blick auf die Homepage zeigt, dass die Bürgerreise bereits ausgebucht ist. Zur möglichen Reaktivierung des Bahnhalts in Vehrte sagte der Bürgermeister, dass es „positive Signale zur Realisierbarkeit“ gegeben habe und erste Haushaltsmittel bereitgestellt worden seien.

Zebrastreifen an Schulen

In der Einwohnerfragestunde meldete sich die Belmerin Anke Lachmann zu Wort, die fragte, welche Position die Gemeinde zum Antrag der CDU-Fraktion habe, die Zebrastreifen an Schulen und Kindertagesstätten im Belmer Zentrum einrichten will. „Im Ausschuss gab es eine positive Empfehlung, und nun haben wir eine Verkehrszählung in Auftrag gegeben, sodass uns die nötigen Daten für die Absprache mit der Verkehrsbehörde vorliegen“, antwortete Bürgermeister Viktor Hermeler.

Lars von Doom bleibt Gemeindebrandmeister

Im Anschluss stand die Wahl des Gemeindebrandmeisters an. Wie erwartet wurde der Amtsinhaber Lars von Doom einstimmig wiedergewählt, seine Amtszeit geht bis zum Jahr 2025. Für einen Lacher sorgte dann noch Bürgermeister Viktor Hermeler mit der Aussage: „Herr von Doom ist Ehrenbeamter, und wie das bei Beamten so ist: Die Wahl gilt erst, wenn er mir das schriftlich gibt.“

Geschlechterneutrale Sprache

Den größten Teil der Sitzung nahm dann die Vorstellung des ersten Gleichstellungsberichts der Gemeinde in Anspruch. Die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Weber informierte die Ratsmitglieder zunächst darüber, dass auch in der Belmer Verwaltung nun gendergerechte Sprache genutzt werde. „Es heißt ja immer, wenn gendergerecht formuliert wird, dann klingt das holprig.“ Wenn man aber die Tipps der Niedersächsischen Staatskanzlei beachte, sei die geschlechterneutrale Sprache leicht umsetzbar.

Kaum männliche Bewerber für Erzieherstellen

Bürgermeister Viktor Hermeler stellte anschließend einige Zahlen aus Politik und Verwaltung vor. In Belm wie in allen anderen Räten der Region seien Frauen deutlich unterrepräsentiert – in der Verwaltung sehe das wiederum anders aus, dort hätten die Frauen einen deutlichen Überhang, der nicht zuletzt dadurch zustande komme, dass es in den kommunalen Kindergärten nur drei männliche Erzieher gebe. Um dem Gleichstellungsgedanken Rechnung zu tragen, würde in diesem Fall bei gleicher Qualifikation ein männlicher Bewerber einer Bewerberin vorgezogen werden. Allerdings, so Barbara Weber, gebe es praktisch keine männlichen Bewerber für die Erzieherstellen.

Neue Straßen gendergerecht benennen

Die Gleichstellungsmaßnahmen sollen laut Barbara Weber in allen Fachbereichen der Gemeinde umgesetzt werden, was beispielsweise für den Fachdienst Bau bedeutet, dass neu gebaute Straßen und Plätze gendergerecht benannt werden. Außerdem solle für eine Beleuchtung von Plätzen, an denen Frauen besonders gefährdet sind, gesorgt werden. Zum Abschluss ihres Berichts formulierte Weber noch den Wunsch, die Ratsmitglieder mögen die Gleichstellungsfrage ernst nehmen und nicht denken: „Oh Gott, so ein dummes Thema, jetzt müssen wir uns damit auch noch beschäftigen.“

Anschließend beschloss der Rat einstimmig die Bereitstellung von 250 000 Euro für die Anschaffung von Smartboards, also digitalen Tafeln, für die Johannes-Vincke-Schule. Ebenso einstimmig votierten die Abgeordneten für die Änderung mehrerer Bebauungspläne, womit für den Ortsteil Icker der formale Grundstein für neue Wohnbauflächen gelegt wurde.