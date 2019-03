Brand in Belmer Pflegewohnheim vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht CC-Editor öffnen

Foto: NWM-TV

Belm. Ein Feuer ist am Donnerstagmittag in einem Belmer Pflegewohnheim an der Lindenstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort eintraf, war der Brand bereits gelöscht.