Osnabrück. Das Amtsgericht Osnabrück hat einen 19-Jährigen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Osnabrücker war im Herbst des zurückliegenden Jahres in Belm betrunken vor einen Bordstein gefahren und stand zu diesem Zeitpunkt noch unter Bewährung.

Die Tat ereignete sich am in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober: Mit einem Opel Corsa fuhr der 19-Jährige auf der Belmer Ringstraße in Höhe Goerdelerstraße gegen einen Bordstein, verließ nach dem Aufprall den Wagen und flüchtete, bis ihn ein paar Straßen weiter die Polizei aufspürte. Der 19-Jährige versuchte zu entkommen, seine Flucht endete auf einem niedrig gelegenen Balkon, von dem er erst herabstieg, als ihn die die Polizisten „mit Pfefferspray herauslockten“, wie es sein Verteidiger Frank Otten formulierte.

Getrunken und gekifft

Der 19-Jährige räumte zwei der drei ihm vorgeworfenen Taten sofort ein. Er sei in Belm auf einem Geburtstag gewesen und habe dort den ganzen Abend über Alkohol getrunken und gekifft. Weil seinen Kumpels und ihm plötzlich die Zigaretten ausgegangen seien, bekam er den Schlüssel zum Auto der Mutter des Gastgebers – und obwohl er betrunken, bekifft und ohne gültige Fahrerlaubnis war, setzte sich der 19-Jährige hinter das Steuer.

Angeklagter streitet Marihuana-Besitz ab

Außer ihm hätten auch noch zwei oder drei andere junge Männer im Auto gesessen, die nach dem Unfall aber plötzlich weg gewesen seien. „Die verflüchtigen sich doch nicht einfach!“, sagte die Vorsitzende Richterin. „Was heißt das?“, fragte der Angeklagte, der keinen Schulabschluss hat – laut eigener Aussage allerdings nicht, weil er keine Lust auf die Schule gehabt habe, sondern wegen seiner häufigen Fehlzeiten.



Fahrerflucht eingeräumt

Nachdem der 19-Jährige sowohl die Unfallfahrt unter Drogen und Alkohol als auch die Fahrerflucht eingeräumt hatte, blieb ein weiterer Anklagepunkt: der Besitz von Marihuana, das die Polizei offenbar im Auto gefunden hatte. Obwohl der Angeklagte gegenüber der Polizei gesagt hatte, er hätte das Päckchen gerne wieder, sagte er nun in der Verhandlung, es habe nicht ihm gehört. Das Gericht stellte die Verfolgung dieser Straftat schließlich ein, für das Gesamtergebnis war das nur schwer nachweisbare Delikt ohnehin irrelevant.

Kurz zuvor Tankstelle in Bissendorf überfallen

Bedeutsam war hingegen, dass der 19-Jährige mit Komplizen im Mai 2018 eine Bissendorfer Tankstelle überfallen hatte, wofür ihn das Landgericht mit einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt hatte. Eine Chance, die Haftstrafe zu vermeiden, hätte sich dem 19-Jährigen nur noch geboten, wenn seine Bewährungshelferin ihm ein positives Zeugnis ausgestellt hätte. Doch das Gegenteil war der Fall: „Ich sehe momentan eigentlich keine Möglichkeit, auf ihn einzuwirken.“

Da der Angeklagte in der Verhandlung außerdem auch keine Reue gezeigt habe, könne man nicht anders, als ihn zu einer Haftstrafe ohne Bewährung zu verurteilen, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Unter Einbeziehung der Verurteilung wegen des Tankstellenüberfalls beantragte er eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Verteidiger Frank Otten schloss sich dem – zumindest auf juristischer Ebene – an. „Ich möchte in diesem Fall eigentlich keine Bewährung beantragen, dafür müsste man sich wirklich etwas aus den Fingern saugen.“

19-Jähriger legt Berufung ein

Stattdessen schilderte Otten, was seinem Mandanten bei einer Haftstrafe drohe: Mit Sicherheit lerne er im Gefängnis keine für seine Entwicklung positiven Personen kennen, um in Haft eine Ausbildung zu machen, sei die Strafe zu kurz, also stehe er mit Anfang 20 ohne Schulabschluss, ohne Berufsausbildung und mit einem zweijährigen Gefängnisaufenthalt da. „Und wer stellt so jemanden dann ein? Ich würde es nicht tun.“ Das Gericht schloss sich dann wie erwartet dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, da der Angeklagte, wie sein Verteidiger unserer Redaktion mitteilte, Berufung einlegen wird.