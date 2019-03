Belm. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Hans-Gert Pöttering sprach im Belmer Gasthaus Lecon zum Thema "Europa im Spannungsfeld globaler Wirtschafts- und politischer Interessen“. Der Europa-Politiker nutzte seinen Vortrag, um die Kernwerte und Chancen der EU herauszustellen.

„Die Europäische Union ist nicht das Paradies auf Erden, aber wenn man in die Welt schaut sind wir alles in allem der bessere Teil der Welt“, sagte Hans-Gert Pöttering. Das Europe Direct Informationszentrum Landkreis Osnabrück und der Verein Europa-Union, Kreisverband Osnabrück Stadt und Land hatten ihn zu einem Vortrag zum Thema „Europa im Spannungsfeld globaler Wirtschafts- und politischer Interessen“ in das Gasthaus Lecon eingeladen. Pöttering nutzte den Vortrag für einen glühenden Appell für die europäische Einigung und die Europäische Union.





„In einer so unsicheren Zeit, in der die EU sowohl von innen als auch von außen gefährdet ist, müssen wir uns um den Kern der Union bemühen“, sagte Pöttering. „Und wir sind im Kern eine Wertegemeinschaft.“ Im Zentrum dieser Werte steht für Pöttering die Würde des Menschen. „Man darf den Menschen nicht der Ideologie unterordnen“, sagte der Politiker. Das sei auch die Grundlage der Charta der Grundrechte der EU. Aus ihr ergibt sich die in der EU verankerte Rechtsstaatlichkeit, die im Zweifel auch von der EU-Kommission wie in den aktuellen Fällen um Polen, Ungarn oder Rumänien auch überprüft werden. Dort habe sich ein nationaler Populismus ausgebreitet, der die aktuellen Probleme auf rein nationaler Ebene lösen wolle. Natürlich habe auch die EU Fehler, gab der EU-Politiker offen zu, „aber die europäische Einigung wurde begonnen, um nach dem Zweiten Weltkrieg den Frieden zu erhalten und die Spirale der Gewalt zwischen den Staaten Europas zu beenden.“ Das sei bislang sehr erfolgreich.

Auch von außen werde die EU bedroht. „Ich bin mir sicher, dass der russische Präsident eine schwache EU lieber sähe“, meinte Pöttering. Trotzdem müsse man mit Russland reden, allein schon wegen den militärischen Spannungen. Auch mit China sollte man den Dialog suchen. „China versucht, das eigene Land einer totalen Kontrolle unterwerfen“, so Pöttering. Daher sollten bei allen Gesprächen auch die Werte der EU Thema werden. Auch der Blick nach Amerika stimmt Pöttering traurig: „Es ist für einen Transatlantiker betrüblich, dass das erste Mal einem amerikanischen Präsidenten die Einheit Europas nichts bedeutet.“

Zum Schluss legte Pöttering noch einige Ziele für die nächsten Jahre vor. Ihm sei es wichtig, dass die EU eine gemeinsame Politik bei den Fragen Asyl und Migration erarbeite. Nur gemeinsam sei diese Krise lösbar. Dazu gehöre auch der Schutz der Außengrenzen durch Frontex sowie eine „Armee der Europäer“. Wirtschaftlich müsse vor allem der Euro gestärkt werden. In diesem Zusammenhang plädierte Pöttering erneut für eine Bankenunion, damit im Falle einer neuen Bankenkrise nicht wieder die Steuerzahler den Großteil der Lasten zu tragen hätten.