Belm Der Evangelische Posaunenchor und die mit ihm verbundene Plattdeutsche Theatergruppe haben dem Publikum in der Johannes-Vincke-Schule einen vergnüglichen Nachmittag bereitet. Höhepunkt war die Premiere des derbhumorigen Schwanks „Dree sünd üverbleben“ (Drei sind übrig geblieben).

Heftiger Szenenapplaus ließ an vielen Stellen erkennen, dass die Theatertruppe mit der diesjährigen Inszenierung wieder mal ins Schwarze getroffen hat. Inhaltlich geht es in dem Stück von Bernd Helfrich, das ursprünglich für bayerische Mundart geschrieben und von Heino Buerhoop ins Niederdeutsche übertragen wurde, um eine Wohngemeinschaft der besonderen Art auf dem Förster-Hof in Belm-Haltern. Die drei nicht mehr ganz jungen Junggesellen Bernd (Bernhard Lange), Peter (Joseph Kolde) und Hannes Meier (Christoph Schobbe) bewirtschaften zusammen mit ihrer Schwester Käthe (Margret Glüsenkamp) den Hof. Da die Schwester die Brüder gut versorgt, ihnen aber auch sagt, wo es langgeht, sind alle drei unverheiratet geblieben und eigentlich gar nicht richtig erwachsen geworden.

Im Dorf umgehendes Gerücht

Bernd zehrt noch von seinem Ruf als „Riserve-Casanova“, der die „hauge Kunst van ‚n Flörten“ beherrscht. Peter ist meistens schlecht gelaunt und liebt es nicht, wenn Schwester Käthe ihn zur Arbeit einteilt. Hannes, der Jüngste, ist der „Agrar-Bio-Buer“ und vom „Ümmeweltschutz“ beseelt. Auf dem Hof sollen drei Jungbullen vom Tierarzt Friedrich Feldmann (Rainer Tebbe) kastriert werden. Der hat es aber im Kreuz und schickt deshalb die hübsche Tierärztin Michaela Faller (Claudia Elstro) als seine Vertretung. Der Anblick der jungen „Veehdoktersche“ bringt die drei Junggesellen gehörig durcheinander, ein Wettlauf um ihre Gunst beginnt. Postbotin Hanna (Irene Holtmeyer) hält nicht viel von Datenschutz und Postgeheimnis. Sie heizt mit ihrer „Küerderigge“ (Gequatsche) die Gemütsverwirrungen kräftig an. Die „aule Klöntertante“ verbreitet das im Dorf umgehende Gerücht, dass bei der Kastration vielleicht etwas schiefgelaufen sei, dass die zweibeinigen Hofbewohner jetzt stimmlich „dat hauge C“ erreichen können. Am Ende bedankte sich das Publikum mit langem Applaus für eine tolle Ensemble-Leistung, zu der auch Ulrike Kahle als Souffleuse und Britta Kröger als Stylistin beitrugen.

Gemeinsame Auftritte haben Tradition

Die Theateraufführung war eingebettet in ein Festkonzert des Evangelischen Posaunenchors. Gemeinsame Auftritte haben Tradition, seitdem die Mundartspielerei 1960 aus dem Kreis der Musikanten heraus entstand. Aber in diesem Jahr ist alles etwas anders: Chor-Vorsitzender Rainer Schwarze dankte der Gemeindeverwaltung und dem Schulleiter der Johannes-Vincke-Schule, Christian Schiffbänker, für das unkomplizierte Zurverfügungstellen der Schulaula als neuer Spielstätte. Die Gaststätte Lecon, wo man 53 Jahre gastierte, steht nicht mehr zur Verfügung, weil sie ihren Saal umbaut und danach keine Bühne mehr hat. Dass die 150 Gäste der ausverkauften Premiere dennoch nicht auf Kaffee und Kuchen verzichten mussten, war dem Förderverein der Schule und Schülern als Servicekräften zu danken, die in der Pause eine Cafeteria betrieben.

40-jähriges Bühnenjubiläum

Etwas beengt im linken Randbereich der Aula fand der Posaunenchor Platz, hatte jedoch keine Probleme, sich Gehör zu verschaffen. Unter der neuen Leitung von Dennis Liu bot das Programm von der Winnetou-Filmmusik über Böhmerwald-Klänge bis hin zu einem James-Last-Potpourri für jeden Musikgeschmack etwas. Rainer Schwarze heftete Julian Depke und Sören Hinnenkamp die silberne Bläsernadel an die Krawatte, sodann wurden Nico Heckert fürs zehnjährige und Dirk Depke gar fürs 40-jährige Bühnenjubiläum geehrt.

Weitere Aufführungen: 17. März um 14.30 Uhr in der Johannes-Vincke-Schule, am 22. März (19 Uhr) und am 24. März (14.30 Uhr) im Schützenhaus Icker und am 31. März (14.30 Uhr) im Gasthaus Barlag in Wallenhorst-Hollage. Eintrittskarten (8 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Blumen Rüters, bei Schreibwaren Ulrich Ahlemeyer und beim Raiffeisen-Markt Belm-Vehrte. Für die Aufführungen in Icker und Hollage kann man Karten auch im Schützenhaus Icker, im Gasthaus Barlag, bei Geschenke Hinrichs, in der Volksbank Rulle und bei Schreibwaren Vornholt sowie natürlich stets an der Abendkasse erwerben.