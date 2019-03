Müll im Wald in Belm-Vehrte abgeladen – Woher stammt diese Wetterfahne? CC-Editor öffnen

Wer kennt diese Wetterfahne? Foto: Polizei Osnabrück

Belm. Die Polizei in Belm ermittelt derzeit wegen eines Umweltdeliktes. Unbekannte Täter haben vermutlich in den vergangenen Tagen illegal Abfall im Waldgebiet am Driehauser Weg, unweit des Vehrter Schützenhauses, abgeladen.