Belm. Seit vielen Jahren wird die Diskussion um Vor- und Nachteile der A33-Nord geführt. Es geht um wirtschaftliche und ökologische Aspekte – und nicht zuletzt auch um unterschiedliche lokale Interessen. Ein Überblick anlässlich des Bürgerdialogs am 14. März.

Argumente für die Autobahn

In dem von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) begleiteten Bürgerdialog wird als einer der wichtigsten Gründe für den Bau der A33-Nord die zunehmende Verkehrsbelastung in Osnabrück und Umgebung angeführt, die den „vordringlichen Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan rechtfertige. Doch auch ökonomische Interessen spielen eine Rolle.

Weiterlesen: Bürgerdialog zur A33-Nord wird in Belm fortgesetzt



Vorteile für Wirtschaft und Tourismus durch bessere Anbindung und Zeitersparnis sehen vor allem der Landkreis Osnabrück und die Kommunen im östlichen Kreisgebiet. Der Landkreis erwartet von der A33-Nord positive Effekte für die wirtschaftliche Entwicklung der Grundzentren im Wittlager Raum. "Durch das Bauvorhaben werden die Gemeinden Bohmte, Bad Essen und Ostercappeln besser erreichbar sein und in ihrer Lage aufgewertet“, heißt es im Bürgerdialog. Besonders was die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich Kanalhafen Bohmte betreffe, gebe es große Potenziale. Gleiches gelte für Bramsche und den Niedersachsenpark, der aus dem südöstlichen Raum besser angefahren werden könne.

Aber auch für die Orte Belm und Wallenhorst, die sich selbst entschieden gegen den sogenannten Lückenschluss aussprechen, sieht der Landkreis vor allem Vorteile hinsichtlich ihrer „verbesserten überörtlichen Anbindung“.

Besonders Industrie, Handwerk und Handel fordern die A33-Nord. „Der Lückenschluss der A33-Nord ist ebenso wie der sechsstreifige Ausbau der A30 zwischen den Autobahnkreuzen Lotte/Osnabrück und Osnabrück-Süd notwendig, um das künftige Verkehrswachstum zu bewältigen und die Verkehrsqualität im Großraum Osnabrück zu sichern. Beide Projekte sind daher von hoher Bedeutung für die regionalen Unternehmen“, so die Hauptgeschäftsführer von Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK), Marco Graf und Sven Ruschhaupt, in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Andere Prioritäten hat die Stadt Osnabrück, die das Vorhaben ebenfalls befürwortet. Ihr geht es dabei aber in erster Linie um Verkehrsentlastung. Der Lückenschluss des äußeren Fernstraßenringes nehme Verkehr vom innerörtlichen Straßennetz des Oberzentrums Osnabrück, so die Überlegung. Unklar sind hingegen die Auswirkungen auf die nördlichen Stadtteile Haste, Dodesheide, Sonnenhügel, Schinkel und Widukindland. Gerade sie könnten als Zubringer zu den Anschlüssen in Belm und Icker mehr Verkehr erfahren.

Anzeige Anzeige

Besagte Entlastung wird also vor allem für die Innenstadt von Osnabrück und für die Ortsdurchfahrten Rulle, Icker und Haaren an der L109, sowie Engter, Belm und die Bissendorfer Ortsteile entlang der L87 erwartet – beides Landesstraßen, die derzeit vom Durchgangsverkehr zur Umgehung des Lotter Kreuzes genutzt werden, heißt es im Bürgerdialog. Gerade auf diesen Strecken sieht die NLStBV durch den Ausbau der A33 zwischen Bielefeld und Osnabrück eine weitere Verkehrszunahme auf die Region zurollen.

Argumente gegen die Autobahn



Den Gegnern der A33-Nord geht es vor allem um den Erhalt gewachsener Lebens- und Siedlungsräume, um Lärm- und Artenschutz. Sie setzen auf den Ausbau von A1 und A30 und sie befürchten, dass der Verkehr in der Region durch die A33-Nord eher zu- denn abnehmen werde, dass also das komfortablere Straßenangebot zu noch mehr Verkehr führt, sogenannter „induzierter Verkehr“ – zuzüglich des Verkehrs, der durch Gewerbeneuansiedlungen entlang der neuen Autobahn entstehe.

Allein das Autobahnbauwerk mit seinem unwiederbringlichen Flächenverbrauch stelle einen unverhältnismäßig hohen Eingriff in die Landschaft dar. Es bedeute den Verlust von Siedlungsflächen und Freiräumen, die Zerschneidung eines großen zusammenhängenden Waldgebietes, sowie der Bauerschaften Icker und Powe und die Zerstörung des Dorfcharakters und historischen Ortsbildes von Icker sowie des Nettetals als bedeutsamem zusammenhängenden Naherholungsgebiet Osnabrücks. Die Zerteilung landwirtschaftlicher Nutzflächen sei Existenz gefährdend für landwirtschaftlicher Betriebe, so die Bürgerinitiative Stoppt A33-Nord.

Für die Tier- und Pflanzenwelt bedeute die Autobahn nicht weniger als die Zerstörung einer intakten Natur, eines der wichtigsten unter den ohnehin schon wenigen FFH-Gebieten Niedersachsens und damit des Lebensraumes seltener Arten. Auch in Sachen Gewässerschutz bereitet der Bau den Autobahnkritikern Sorgen, da es durch Bodenversiegelung zum Verlust von Grundwasserneubildungsflächen komme. Der zu erwartende Verkehr schließlich führe nicht nur zu Lärmbelästigungen in den angrenzenden Siedlungen, sondern auch zur Beeinträchtigung des Grundwassers in Bereichen, in denen Schadstoffe leicht eindringen können. Was die Autobahngegner außerdem umtreibt, ist die Sorge, dass die für Wohnbebauung und Landwirtschaft unattraktiv gewordenen Flächen an Autobahnen für Gewerbeansiedlungen umso interessanter sind – und damit eine weitere Versiegelung und Zersiedlung mit all ihren Begleiterscheinungen nach sich ziehen.

Weiterlesen: Großprojekt A33-Nord - die Chronik des Verfahrens



Und schließlich werden auch die hohen Kosten des Bauwerks angeführt. Das Umweltforum Osnabrücker Land hat unmittelbar nach Erteilung des „Gesehen“-Vermerks eine Resolution verfasst, in der es nicht nur die hohe Umweltbetroffenheit der A33-Nord anführt, sondern auch die Kosten der Maßnahme, deren Veranschlagung sich bis dato von 87 Millionen auf 145 Millionen Euro erheblich erhöht hat. Allerdings stellt Cord Lüesse von der Straßenbaubehörde klar: "Der 'Gesehen-Vermerk' des Bundesverkehrsministeriums wurde auf Grundlage geschätzter Kosten in Höhe von 145 Millionen Euro erteilt. Der Bund hat also diese Kostensteigerung im Vergleich zur Linienbestimmung eindeutig akzeptiert."