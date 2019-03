Beim Bau der B51n als Belmer Ortsumgehung - hier ein Bild vom November 2017 - wurde der geplante Verlauf der A33-Nord bereits berücksichtigt. Archivfoto: Gert Westdörp

Belm. Am Donnerstag, 14. März, wird in Belm der eigentlich abgeschlossene Bürgerdialog zur A33-Nord fortgesetzt. Worum es geht und was bisher geschah: ein Überblick.