Belm. Mehr Bäume, mehr Gründächer, weniger Versiegelung – in Sachen Klimaschutz sieht der Belmer Klimabotschafter Eberhard Eckert auch die Gemeinde in Pflicht. Dem Belmer Umwelt- und Betriebsausschuss stellte er die Ergebnisse seiner Arbeit vor.

Zunächst die gute Nachricht: Laut Energiesteckbrief, den der Landkreis Osnabrück im Rahmen seines Integrierten Klimaschutzkonzeptes den Gemeinden ausstellt, steht Belm gut da. Die Pro-Kopf Treibhausgasemissionen der Gemeinde liegen bei 7,2 Tonnen, gegenüber dem Landkreisdurchschnitt von 8,9 Tonnen und dem bundesweiten Wert von 9,3 Tonnen.

Dennoch machte Eckert klar, dass dem gegenüber die Zahl von 2,4 Tonnen pro Kopf nicht überstiegen werden dürfe, wenn Umwelt und Klima auch für kommende Generationen geschützt werden sollen. Auch verwies er auf das vergangene Hitzejahr, bei dem ein Drittel weniger Regen als üblich fiel und das bis heute Auswirkungen zeigt: Förster, die in unserer Region Bäume pflanzten, hätten berichtet, dass der Boden in 30 Zentimeter Tiefe noch staubtrocken ist, zitierte Eckert die Neue Osnabrücker Zeitung.

Als Klimabotschafter hat Eckert verschiedene Projekte in der Gemeinde auf den Weg gebracht oder begleitet, darunter die verkehrspolitische Radtour, die Heizkessel-Tauschaktion, eine Info-Broschüre für Kindergärten und Schulen. Jüngstes Nachhaltigkeitsprojekt ist ein Repair-Café. Doch er hat noch mehr Ideen für den Klimaschutz in der Gemeinde. So schlug er dem Umweltausschuss vor, die Gemeinde möge sich an der Aktion "Stadtradeln" beteiligen, Carsharing und den Austausch alter Fenster mit geringem Dämmwert fördern.

Er bedaure, dass es bei der Ausweisung neuer Baugebiete keine energetischen Bauvorschriften gebe, die etwa den Einbau von PV-Anlagen oder Zisternen vorsehe, und forderte die Politik auf, in einem Ratsbeschluss eine Selbstverpflichtung zu den Pariser Klimazielen herbeizuführen. Entsprechend müsse jedes Vorhaben der Gemeinde dieses nicht nur kostenmäßig, sondern auch im Hinblick auf seine klimatische Nachhaltigkeit bilanziert werden. Wünschenswert sei ein eigener Umwelt- und Klimaausschuss; auch ein Klimaschutzplan sei wünschenswert, die Gemeinde Wallenhorst gehe da mit gutem Beispiel voran.

Habitate gehen verloren

Beim Thema Ökologie fand er Unterstützung bei UWG-Ratsherr Frederik Langsenkamp. Der Landwirt und Agraringenieur aus Vehrte sieht es als "erschreckend, wie Habitate verloren gehen". Er sprach sich unter anderem dafür aus, dass die Politik bei der Ausweisung neuer Gewerbeflächen zur Dachbegrünung verpflichten sollten.

"27 Bäume müsste jeder Belmer zeit seines Lebens pflanzen, um CO²-neutral zu bleiben. Damit würden 73 Prozent der Gemeinde Waldfläche werden", suchte Eckert den durchschnittlichen CO²-Ausstoß und dessen Kompensation zu verbildlichen. Seine Schlussfolgerung: "Dass wir klimaverträglicher handeln müssen, ist vielen von uns im Privaten durchaus schon bewusst, aber auch und vor allem bei den Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Politik und Verwaltung muss Klimaschutz noch stärker ins Bewusstsein rücken."