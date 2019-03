Belm. Am Sonntag wurde in Haltern wieder Karneval gefeiert. Der kleine, familiäre Umzug lockt Jahr für Jahr mehr Besucher in den Belmer Ortsteil.

Haltern wird immer mehr zum Geheimtipp für Freunde des familiären, freundlichen Karnevals. Das Wetter am Sonntagmorgen sah allerdings eher nach Aschermittwoch aus, die Narren ließen sich aber nicht aufhalten: Hunderte Familien waren nach Haltern gekommen, um beim vierten Karnevalsumzug in dem Belmer Ortsteil mitzufeiern. „Hat’s in Haltern keinen Sonnenschein, schalten wir den Allrad ein“, lachte Hans-Jürgen Hallmann, Vorsitzender des Vereins Hochburg Haltern. Zum ersten Mal hatte der Verein die Organisation des vor vier Jahren als „Schnappsidee“ ins Leben gerufenen Umzugs durch den kleinen Ort übernommen.





Und Allradantrieb war auch durchaus nötig. Der Regen hatte den offiziellen Parkplatz auf einem Feld soweit aufgeweicht, dass schon zu Anfang Trecker bereitgestellt werden mussten, um feststeckende Jecken aus dem Dreck zu ziehen. Vom Ansturm waren die Organisatoren gerade mit Blick auf das Wetter selbst überrascht. Viele Besucher aus Osnabrück und der Umgebung schafften es kaum pünktlich zum Umzugsbeginn, weil die vorgesehen Parkplätze nicht ausreichten. „Wir fahren noch eine dritte Runde“, entschied Inka Hinnenkamp daher kurzfristig. „Wenn ihr noch könnt, wir können noch“, meinte sie. Natürlich konnten die Narren und Zuschauer noch.





So setzten sich die 13 Wagen und Gruppen noch einmal in Bewegung und drehten eine weitere Runde. Viele Gruppen kommen seit dem ersten Umzug nach Haltern. So sind beispielsweise die Narren von Schwarz-bunt Haltern in jedem Jahr mit auf der Runde. In diesem Jahr hatten sie ihren Wagen unter das Motto "Ostern" gestellt, auch wenn das beim Weihnachtsmännern und Rentieren nicht immer ganz erkennbar war. Erstmals dabei war in diesem Jahr die Nachbarn von der Blau-Weissen-Garde Rulle mit ihrer Kinder-Mini-Tanzgarde. Insgesamt waren gut 170 Teilnehmer im Zug unterwegs. Den Abschluss bildete die Kutsche mit dem Prinzenpaar Julian I. und Wiebke I. Als Prinzen des Hochburg Haltern hatten sie die Ehre, den Umzug abzuschließen und im Anschluss zur gemeinsamen Karnevalsfeier auf den Festplatz zu fahren.