Belm. Die Johannes-Vincke-Schule in Belm hat am Freitag gefeiert: Vier Naturwissenschaftsräume und die Lehrküche sind frisch saniert und modernisiert. Zur Eröffnung kam auch Ex-Sternekoch Thomas Bühner. Das Kochen überließ er aber dem Nachwuchs, genauer gesagt: der Schülerfirma "Zuckerstube".

Die neuen Naturwissenschaftsräume sind so sauber und gut in Schuss, wie sie es bis zur nächsten Sanierung wohl nicht wieder sein werden. Blickfang im Chemieraum: ein brandneues Smartboard – quasi eine digitale Tafel. Skizzieren und schreiben lässt es sich darauf wie auf einer herkömmlichen Tafel, aber ein Smartboard kann mehr. Oberschulrektor Christian Schiffbänker hält das Smartboard für die Zukunft des Zeigens im Schulunterricht.

10.000 Euro pro Smartboard

"Das ist ein Riesengewinn. Die digitalen Tafeln sorgen für einen besseren Austausch, die Lehrer können schnell und einfach vergleichen, wie sie bestimmte Dinge angehen." Zwei Smartboards hängen schon, 25 Stück bekommt die Johannes-Vincke-Schule insgesamt. Rund 10.000 Euro koste eines, so Schiffbänker. Und weitere Neuerungen stehen an: Spätestens Anfang 2020 sollen die Bauarbeiten zur Erweiterung des Schulgebäudes beginnen. Denen geht ein Architekturwettbewerb voraus, der bis zum Sommer dieses Jahres läuft.

Die neue Lehrküche befindet sich im benachbarten Gebäude der ehemaligen Ickerbachschule. Unter Leitung von Alexandra Lohberg hatten die Mitarbeiterinnen der Schülerfirma "Zuckerstube" ein Buffet vorbereitet, das nicht nur optisch beeindruckte, sondern auch eine Vielzahl bekömmlicher Speisen enthielt. Die Mädchen begrüßten die Gäste an der Tür mit Getränken und waren sichtlich stolz auf ihre Arbeit.

Erinnerungsfoto mit Thomas Bühner

Schülerin Diana Shala: "Wir machen sowas nicht ständig, nur zu besonderen Anlässen wie an Weihnachten und zum Tag der offenen Tür." Die Mädchen kannten Thomas Bühner vor seinem Besuch nicht, im Gegensatz zu Zuckerstuben-Leiterin Lohberg. Die freute sich über die Begegnung und ließ sich an Ort und Stelle mit dem Meisterkoch ablichten für ein Erinnerungsfoto.

Der einstige Drei-Sterne-Koch und Küchenchef des 2018 geschlossenen Spitzenrestaurants La Vie hatte zwar nicht am Essen mitgewirkt, ließ es sich aber nicht nehmen, Worte der Motivation an die Schüler zu richten. "Ich habe auch mal in so einer Küche angefangen, im Hauswirtschaftsunterricht. Wenn ihr etwas erreichen wollt, dann definiert ein Ziel und tut alles dafür, um es zu erreichen."



Tadel in Richtung Schulleiter

Mit der Differenzierung zwischen Naturwissenschaftsräumen und Lehrküche zeigte der Weltklasse-Koch sich nicht ganz einverstanden. "Ich habe immer davon geträumt, mal den Rektor zu kritisieren: Die Küche ist auch ein Naturwissenschaftsraum. Kochen ist nichts anderes als Physik und Chemie", so Bühners humorvoller Tadel in Richtung Rektor Schiffbänker.

Um Fragen vorzubeugen, gab Bühner noch folgende Erklärung ab zu seiner beruflichen Zukunft: "Ich weiß, was ich machen werde, aber ich verrate es noch nicht. Nur soviel: Ich werde kein Restaurant in Osnabrück eröffnen und auch keine Bar in London. Glauben Sie keinen Gerüchten."