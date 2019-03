Belm. Im Ordnungsausschuss sprachen die Ratsmitglieder über einen Antrag der CDU: Die Ratsfraktion will Fußgängerüberwege an Schulen und Kindertagesstätte im Belmer Zentrum einrichten lassen.





Hintergrund seien Gespräche mit Müttern gewesen, die berichtet hätten, dass es schwierig sei, gefahrlos in Schulen und Kindertagesstätten zu kommen“, sagte Anja Knostmann (CDU). So habe es Anfang Dezember einen Verkehrsunfall mit einem Grundschulkind gegeben. Während in Osnabrück vor jeder Schule und Kita ein Zebrastreifen oder eine Ampel installiert sei, gebe es das bei den Grundschulen im Belmer Zentrum nicht, zitierte Knostmann aus einer Email besorgter Eltern.

Selbst bei einer Reaktivierung von Schülerlotsen sei das Problem nur verschoben. „Was passiert, wenn die Schule aus ist?“, laute die Frage, las die Ratsfrau vor. Daher beantrage die CDU aus Gründen der Verkehrssicherheit Zebrastreifen im Bereich der Johannes-Vincke-Schule, der Grundschule Belm/Christus-Kindergarten und der Grundschule Powe. Beauftragt werde die Gemeinde, den nötigen Antrag beim Landkreis Osnabrück zustellen.

Gemeinde zurückhaltend

Vonseiten der Verwaltung ist man noch zurückhaltend, leitete Marcus Hensing als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ein. Aufgrund von Richtlinien sei es nicht möglich, an gewünschten Stellen einen Fußgängerüberweg einzurichten. „An der Johannes-Vincke-Schule wird sich das wegen der Buseinbuchtung aller Voraussicht nicht realisieren lassen, weil die Haltestellen dann verlegt werden müssten“, sagte Hensing.

Zum anderen müsste eine Verkehrszählung an anderen Schulstandorten stattfinden, um einen Zebrastreifen anzubringen. Denn dazu brauche es in einem bestimmten Zeitraum 50 Fußgänger und 300 Fahrzeuge. Und: Eine Querungshilfe und Bedarfsampel gebe es in der Nähe der Grundschule Powe, so Hensing.

Ratsparteien unterstützen CDU-Antrag

Für die UWG sprach Ulrike Szlapka ihre Unterstützung für den CDU-Antrag aus. Sie stellte infrage, ob für die Sicherheit der Kinder allein die Schülerlotsen sorgen sollten. Franz Klenke (CDU) verwies auf die Grundschule im Osnabrücker Stadtteil Widukindland. „Dort gibt es einen Fußgängerüberweg, es ist dort Tempo 30 und bestimmt weniger Verkehr als hier in Belm: Also muss es ja gehen.“

Einstimmig wurde der Antrag der Christdemokraten mit dem Zusatz beschlossen , dass die Verwaltung die rechtlichen Voraussetzungen der beantragten Zebrastreifen prüfen solle.

Politiker bei Polizei

Vor der Sitzung informierten sich die Ausschussmitglieder bei einem Ortstermin in der Polizeistation am Marktring. Hauptkommissar Eckhard Kleine stand dabei Rede und Antwort. Besetzt ist die Station von 6-20 Uhr. Für die anderen Zeiten übernehme die Polizeidirektion Osnabrück die Arbeit.

Von den zwölf Beamten seien neben dem Chef vier Ermittler, die anderen würden im Einsatzdienst arbeiten, sagte Kleine. Zur Verfügung stehe ein Streifenwagen und ein Zivilfahrzeug.