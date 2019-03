Belm. Um 11:11 eroberten die Karnevalisten der "Hochburg Haltern" am Freitag das Belmer Rathaus. Die erste Amtshandlung stand bereits fest.

Mit Wasserpistolen und reichlich Kamellemunition versuchte die Rathauswache um Bürgermeister Viktor Hermeler, die närrischen Angreifer abzuwehren. "Heute, da seid euch alle gewiss, werden wir kämpfen, wir haben keinen Schiss", eröffnete er das Gefecht an der Rathaustreppe. Während er und seine Wachen den Haupteingang verteidigten, nutzten die gewieften Eroberer die offene Flanke an der Seite des Gebäudes. Von einer Leiter aus stiegen sie dort durch ein Fenster. Keine Chance für die Verwaltung - sie mussten sich geschlagen geben.

Unter den zwanzig verkleideten Eroberern herrschte geballte Euphorie. Nach der erfolgreichen Stürmung übergab Bürgermeister Hermeler im gelb-schwarzen Leopardenanzug den goldenen Rathausschlüssel an Karnevalsprinz Julian Depke. Letzterer wandte sich als "Julian der Erste" an seine Gefolgschaft: "Mit Freude und Stolz ist dieses Amt nun feierlich anerkannt."

Die Verwaltung musste sich also wie im Jahr zuvor geschlagen geben. Der Rathaussturm in Belm feierte damals sein Debüt. In einer internen Fehleranalyse betonte Pressesprecher Dirk Meyer, dass man auf Seiten der Verwaltung, vielleicht mal auf der Hindernissbahn trainieren müsse.

Im Sitzungstrakt des Rathauses kamen nach dem närrischen Gefecht alle zusammen. Bei Schnittchen und Bier wurde auf die friedliche Machtübernahme angestoßen. Der Bürgermeister vertraute offenabr den Eroberern indes schnell: "Wenn es gut läuft, bin ich Mittwoch gar nicht mehr da", übermittelte er seinem metaphorischen Nachfolger Depke.



Bis Aschermittwoch ist die Verwaltung nun symbolisch in närrischer Hand. Julian Depke, Karnevalsprinz und Anführer beim Rathaussturm, verkündete unmittelbar seine erste Amtshandlung: Die Baustellenampel auf der Lindenstraße nach Haltern raus sei ihm und seinem Gefolge schon seit längerem ein Dorn im Auge. "Freie Fahrt für Halterner Bürger" und eine Beseitigung der "unnützen Steuerverschwendung", forderten sie.



Am Sonntag findet dann um 11:11 der große Karnevalsumzug in Haltern statt. 185 Karnevalisten werden dort erwartet.