Belm. Folge zwei der Belmer Bürgerforen: Jetzt trafen sich rund 60 Bürger aus Vehrte zur anderthalbstündigen Open-Air-Sprechstunde mit Bürgermeister Viktor Hermeler auf dem Vehrter Dorfplatz. Das beherrschende Thema: Auf den Straßen der Ortschaft wird zu schnell gefahren.

Zunächst berichtete der Bürgermeister von den im vergangenen Jahr abgeschlossenen Vehrter Projekten, von der Verwirklichung des Dorfladens und der Bahn-Unterführung mit angeschlossenem Kreisverkehr. Er teilte mit, dass die Gemeinde aus Gründen der Verkehrssicherheit anstrebe, das dort befindliche Ortsschild wieder an seinem alten Ort, an die Kreuzung Venner Straße/Lechtinger Straße, zu platzieren. Zu den laufenden Vorhaben sagte Hermeler, das für den Bereich zwischen Dorfstraße und neuer B51 vorgesehene Gewerbegebiet befinde sich in der Erschließung, seine Verkmarktung könne noch in diesem Jahr beginnen.



Im anschließenden Forum ging es den anwesenden Bürgern vor allem um Belange des Straßenverkehrs. Eine Bewohnerin äußerte den Wunsch nach einer Beleuchtung der Radwege zwischen Vehrte und Belm bzw. Vehrte und Icker. Ein Wunsch, den der Bürgemeister mit Hinblick auf Investition und Unterhaltungs bei derart großen Distanzen als nicht erfüllbar einstufte, zumal eine Radwegsbeleuchtung immer eine freiwillige und kostenintensive Serviceleistung der Kommune darstelle. Dennoch konnte er Erfreuliches in Sachen Radwege berichten: Die Planungen des Radwegs entlang des Power Weges vom Kreisel in Vehrte ("Dukat-Kreisel") bis zu dem an der Vehrter Landstraße ("Klenke-Kreisel") hätten beim Landkreis hohe Priorität, so Hermeler.





Temposünder

Von den Fahrrädern zum Kraftverkehr: Die neue Verkehrsführung an der Unterführung sei wohl für viele noch ungewohnt; immer wieder würden Lkw sich in den Ort verfahren. Außerdem werde auf der Bahnhofstraße zu schnell gefahren, aus Richtung Haaren kommende Fahrzeuge würden aus der Unterführung kommende Fußgänger nicht beachten, monierte eine Bewohnerin. Auch der Verkehr auf der Vehrter Bergstraße sorgt bei deren Anwohnern für Unmut. Einer beklagte, dass Schwellen, die der Verkehrsberuhigung dienen sollen, dieser Aufgabe nicht gerecht würden, dafür aber für zusätzliche Lärmbelästigung sorgen. "Zu schnell, zu laut", so sein Fazit. Bürgermeister Hermeler wandte ein, dass bei der Beschaffenheit der Straße darauf zu achten sei, dass sie weiterhin für Busse befahrbar sei. Zu den vorgebrachten Klagen hinsichtlich Geschwindigkeitsüberschreitungen sagte er, häufig gebe es eine Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Messdaten, die Gemeinde werde aber an den genannten Punkten Displays aufstellen bzw. Messungen beantragen. Eine Bürgerin trug den Wunsch nach einer Fußwegverbindung zwischen Bahnhofstraße und Siedlung vor. Eine solche, so Hermeler, stehe zwar nicht ganz oben auf der To-Do-Liste der Gemeinde, er sei aber zuversichtlich, dass ein Fußweg mit Realisierung des Bahnhaltes Vehrte an Bedeutung gewinne.

Bolzplatz

Ein Anliegen, das schon im vergangenen Belmer Bildungsausschuss von Vehrtern vorgetragen wurde: ein Bolzplatz für die Vehrter Kinder. Im Ausschuss hatten Vertreter des Fördervereins der Grundschule den Wunsch geäußert, die Gemeinde möge ein zweites Fußballtor, das der Verein finanzieren würde, auf dem Pausenhof aufstellen. Dem erteilte der Bürgermeister in der Sitzung eine Absage und berief sich dabei auf eine bestehende Vereinbarung zwischen der Schulleitung und Nachbarn. Beim Bürgerforum brachten auch Kinder ihren Wunsch nach einer entsprechenden Spielfläche zum Ausdruck: "Sie wollen auch nicht im Wald spielen", sagte einer der anwesenden Jungs zum Bürgermeister, als dieser auf einen Bolzplatz im Wald verwies. Gleichzeitig ließ Hermeler den Hinweis "Die in Icker haben auch einen Bolzplatz", nicht so stehen. "In Icker gab es eine Initiative der Bürger und es gab auch bereits eine Fläche", lautete seine Replik. Er ließ aber wissen: "Wenn es aus Vehrte eine solche Initiative gibt und sich eine geeignete Fläche finden lässt, wird sich die Gemeinde sicher an den Kosten für den Platz beteiligen." – Das erste Belmer Bürgerforum hatte vergangene Woche in Belm stattgefunden, das nächste ist für den 2. September in Icker geplant. Es folgen Haltern (9. September) und nochmals Belm (16. September).