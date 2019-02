Unbekannter schlägt grundlos auf 53-Jährigen in Belm ein CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa

Belm. Am Samstag soll ein Unbekannter am Marktring in Belm grundlos auf einen 53-Jährigen eingeschlagen und diesen leicht verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen – insbesondere ein Paar.