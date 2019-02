Belm. Den baulichen Zustand der Grundschule Icker hatte SPD-Ratsherr Erwin Schröder im jüngsten Belmer Bildungsausschuss zum Thema gemacht. Er sieht Handlungsbedarf in Sachen Brandschutz, Renovierung und digitaler Ausstattung. Die Gemeinde hat die Maßnahmen "auf dem Schirm".

Im August hatte es eine Brandschutzinspektion gegeben. Dabei zeigte sich, dass der Fluchtweg eines Klassenzimmers an einem Fenster endet. Schröder dazu im Ausschuss: „Wenn die Schüler bei Gefahr den Raum durch das Fenster verlassen müssen, bedeutet das für sie einen Sprung in fünf Meter Tiefe. Dieser Fluchtweg muss unmittelbar und sofort angeschafft werden. Besser keinen Fluchtweg, als diesen.“

Der Fluchtweg, so Bürgermeister Viktor Hermeler auf Rückfrage durch unsere Redaktion, sei mit der Feuerwehr abgestimmt. Im Notfall werde dieser Ausstieg durch Feuerwehrleute von außen bedient und sei auch nur in diesem Fall zu benutzen; das Schulpersonal sei von der Feuerwehr entsprechend unterwiesen worden. Der Fluchtweg führe insofern nicht ins Leere, wie ihm seitens der Baubehörde auf Anfrage nochmals versichert worden sei.



„Die Schule macht insgesamt einen unwirtlichen, unhygienischen und schmuddeligen Eindruck. Die Politik sagt immer, dass sie in die Bildung investieren will. Das sollte für die Grundschule Icker auch gelten“, befand Erwin Schröder im Ausschuss.



Für die Renovierung der Schule seien vom Rat die Mittel bewilligt worden, allerdings sei der Gemeindehaushalt, in den die Gelder eingestellt wurden, vom Landkreis erst Mitte Januar genehmigt worden. Derzeit sei das Bauamt der Gemeinde dabei, Angebote für Fußböden, Beleuchtung, den Einbau einer Akustikdecke und für Anstriche einzuholen. Auch die Umsetzung des von der Schule gewünschten WLAN-Ausstattung laufe, so Hermeler. Die Schule in Icker sei betriebsbereit, ihr baulicher Zustand werde verbessert, der Schulstandort Icker sei unstrittig, bekräftigte der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion.