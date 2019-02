Belm. Das Schützenhause wurde am Montag und Donnerstag wieder einmal zur Karnevalshochburg von Icker: Die Frauen der KFD hatten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Sketchen vorbereitet. Während Frühstück bei Stefanie wieder einmal besonders bejubelt wurde, waren die Frauen vom Männerballett hin und weg.

Von draußen sahen Vorbeifahrende lediglich, dass das Schützenhaus Icker innen beleuchtet war. Was drinnen vor sich ging, ließ sich jedoch nicht erahnen. Das Schützenhaus war liebevoll dekoriert, so dass vom ursprünglichen Mehrzweckraum kaum noch etwas zu erkennen war. Besondere Hingucker waren allerdings die Gäste: Gleiche mehrere Bienen und Minimäuse, aber auch ein Teufel, eine bezaubernde Jeany, eine Musketierin, mehrere Clowns sowie Zebras und rosafarbene Schweine saßen gut gelaunt im Publikum. Keiner kam unverkleidet.



Auf der Bühne hatte Monika Weidner das Kommando: „Icker - Helau, Vehrte - Helau, KFD - Helau.“ Sie führte nicht nur durch den Abend, sondern trug auch die ganze Zeit wacker das Kostüm der KFD-Frauen vom Einzug: Ein gelbes T-Shirt und eine Hose, die aus einer blauen Einkaufstüte eines schwedischen Möbelhauses gefertigt worden war. Nur die blaue Perücke blieb nach dem ersten Auftritt hinter der Bühne.



Dort mussten auf engem Raum alle Requisiten untergebracht werden, während die Frauen dazwischen ihre Kostüme wechselten. Diesmal war es besonderes eng: Denn neun große Gymnastikbälle mussten untergebracht werden. Sie dienten bei der Nummer „Die Piraten kommen“ zur Musik von „Fluch der Karibik“ als Trommeln. Die Aufführung begeisterte das Publikum so sehr, dass anschließend eine ohrenbetäubende Mischung aus Applaus, Jubel und Pfiffen zu hören war.



„Das war spitzenmäßig“, urteilte Monika Appel in der Pause, und Helga Dobslaff meinte: „Das war gerade ein Highlight.“ Den beiden gefiel am KFD-Karneval in Icker vor allem: „Hier sind keine Profis dabei, es sind alles eigene Leute, und die Frauen stellen eine Menge auf die Beine.“



Dem konnte die Piratenbraut Andrea Glüsenkamp nur zustimmen, sie mochte an der Karnevalsveranstaltung ebenfalls, dass „alles hausgemacht“ ist. Und Hippie Sonja Oberwestberg fügte hinzu: „Außerdem ist die Stimmung hier immer gut.“ Gefragt, ob es schwierig sei, sich jedes Mal anders zu kostümieren, riefen die Frauen am Tisch ebenso einstimmig wie überzeugend: „Nein!“ „Wir sind ganz erfinderisch“, fügte Oberwestberg noch grinsend hinzu. Dann ging es schon weiter.



Ein Programmpunkt, der in Icker nicht fehlen darf ist „Frühstück bei Stefanie“. Inzwischen können Petra Lüeske und Lydia Meier zu Farwig, Anne Escher und Sabine Kleine die Stimmen der Radiocomedy so perfekt nachmachen und sind so in ihren Rollen, dass sie improvisieren können - und diese Passagen mindestens so gut sind, wie das Original: Beispielsweise bekam Franz „Opa“ Gehrke alias Sabine Kleine ein Osterei aus dem Publikum zugeworfen und verpasste dann ihren Einsatz, weil sie es direkt aß. Die Zuschauerinnen lachten und johlten, als sie unbeirrt weiter kaute und die Szene miteinbaute.



Anzeige Anzeige

Die meisten Lacher bekam „ein Stück ohne Worte“, dass von der Situationskomik lebte: Ein verliebte Paar konnte im Kino nicht nebeneinander sitzen und nutzte die Zuschauer zwischen sich als Vermittler von Küsschen und Zärtlichkeiten. Dank des komödiantischen Talents der KFD-Frauen, bekamen sich die Frauen im Publikum teilweise nicht mehr ein vor Lachen.



Auch Uschi und Edeltraud alias Petra Lüeske und Lydia Meier zu Farwig gehören fest zum Programm. Sie nahmen sich des Themas Datenschutz an und sangen: „Datenschutz oh Schreck, legt schnell die Handys weg.“ Eine Aufforderung, der ihre Zuschauerinnen vor allem beim Auftritt der Männertanzgruppe später nicht nachkamen. Zu dem Zeitpunkt war die erste Polonäse schon durch den Saal gewandert, und die Stimmung hervorragend.



Die Frauen schrien vor Begeisterung und viele zückten ihr Handy, um den Tanz der jungen Männer festzuhalten. Und wie war es für das Männerballett, zum ersten Mal beim Frauenkarneval aufzutreten? „Großartig“, erklärte Jannis Meier zu Farwig, die Tänzer waren sich einig: „Die Stimmung war sehr gut.“ Und das Kreischen habe in diesem Fall durchaus motiviert – schließlich sei Karneval.