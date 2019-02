Belm . Immer dienstags um 19.30 Uhr probt die Icker Kantorei im katholischen Pfarrheim direkt neben Kirche in Icker. Die rund 40 Sänger haben ein breites Repertoire. Das Besondere dabei: Viele Stücke hat Chorleiter Michael Schmoll selbst geschrieben.

Dienstagabend im katholischen Pfarrheim in Icker. Die Icker Kantorei probte das Stück „Ja mich nervt Jerusalem“. Das ist Teil des Pop-Passionsoratorium „Emmaus“, das der Chor Ende März aufführt. Chorleiter Schmoll sang eine schwierige Stelle vor, es folgten die Männer alleine und dann der Sopran. „Jetzt der ganze Chor noch einmal“, so Schmolz, der anschließend feststellte: „Ja, cool, sehr schön.“ Und es ging direkt weiter.

„Soll ich in die Ecke“, fragte Uwe Kriegisch, der in dem Stück „Es ist die Zeit“ als „Der Fremde“ ein Solo hatte. Sein Solo wirkte von der Seite gesungen, besonders gut. Der Schluss des Liedes hatte es in sich, daher probten die Sänger es weiter: „Ja, hier noch mehr Biss“, bestärkte der Chorleiter die Sänger. Dann sang und spielte er vor, wie er eine bestimmte Stelle hören wollte. Als nächstes probte die Alt-Stimme alleine. „Jetzt nehmen wir die Männer mit auf die Reise“, forderte Schmoll und befand nach einem weiteren Durchlauf: „Das Ding kriegen wir hin, das wird schön.“



Als Chorleiter saß der Musikprofessor nicht nur „mittendrin“. Er spielte und sang viel vor, war stets jeweils voll bei der Sache und strahlte die Überzeugung aus, dass auch das „mit Abstand schwerste Lied“ „Der Himmel ist in schwarz getaucht“ locker zu schaffen sei.

Gegründet wurde der Chor der katholischen Kirchengemeinde als Kirchenchor St. Cäcilia Icker. Doch als Schmoll ihn 2001 übernahm, erhielt er einen neuen Namen: „Der neue Name Icker Kantorei sollte zeigen, dass wir offen sind.“ Offen, was neue Chormitglieder angeht. So kommen nicht alle Mitglieder aus Icker. Auch Sänger aus Belm und Vehrte sowie aus Ostercappeln und Hollage singen mit. Offen ist die Icker Kantorei auch für Projektarbeit. Der Chor führt regelmäßig Musicals auf, bei denen die Sänger nur für dieses Projekt zusammenkommen. Manche singen anschließend in der Kantorei weiter, andere machen beim nächsten Projekt wieder mit.

Zu den Sängern, die am längsten mit dabei sind, gehört Michael Gersch: „Ich singe seit 1968 mit.“ Zu den „jüngeren Mitgliedern“ zählt Thomas Fänger. Er singt seit rund zweieinhalb Jahren in der Icker Kantorei mit: „Ich habe immer gerne gesungen und auch Gitarre gespielt. Ein anderes Chormitglied hat mich immer wieder angesprochen.“ Irgendwann ging Fänger mal mit zur Probe, und es gefiel ihm gleich sehr gut. Auf Nachfrage nannte Fänger auch sein Lieblingslied aus dem Repertoire des Chores: Den Gabriela Song. Gersch hingegen erklärte: „Ich habe immer wieder einen anderen Ohrwurm.“

„Unser Repertoire reicht von Kirchenliedern bis Popsongs. Wir singen verschiedene Messen, Gospel und Sakro-Pop“, berichtet Schmolz auf Nachfrage. Der Musikprofessor aus Rulle achtet bei der Auswahl auf die „Machbarkeit“: „Zwar soll ein Stück auch etwas zu knacken haben, aber das muss recht schnell gehen.“ Endlose Proben einzelner Stimmen sei seine Sache nicht. Zudem gilt: Die Icker Kantorei singt nur auf Deutsch und „ganz dümmliche Musik“ tut der Chor sich nicht an.



