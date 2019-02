Belm. Beim jüngsten Belmer Bürgerforum war es Thema: Anwohner des Leconskamps fühlen sich durch ein kürzlich dort eröffnetes Lokal belästigt. Von einer Spielhalle war die Rede, deren Gäste die sonst ruhige Wohnlage durch Lärm und Zigarettenrauch stören. Inzwischen ist klar: Es handelt sich nicht um eine Spielhalle, sondern eine Vermittlungsstelle für Sportwetten, also ein Wettbüro – und dieses wird ohne Genehmigung betrieben.

Derzeit sei hierzu ein bauaufsichsbehördliches Verfahren anhängig, was durch den Landkreis Osnabrück als Genehmigungsbehörde betrieben werde, teilte Dirk Meyer, Sprecher der Gemeinde Belm, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Wettbüro liegt innerhalb des Sanierungsgebietes Marktring, für das laut Satzung nur bestimmte Nutzungen zulässig sind. Meyer unterstreicht: „Aus Sicht der Gemeinde ist ein Wettbüro nicht mit den Zielen der städtebaulichen Sanierung vereinbar“.



Büro mit Sitz in Malta

In dem Lokal, in dem sich zuvor bereits ein Modegeschäft und ein Reisebüro befunden hatten, sei besagtes Wettbüro im Januar eröffnet worden; "Tiptorro Sportwetten" steht auf Werbeplakaten in der Fensterfront. Dahinter verbirgt sich offenbar das Franchiseunternehmen "Torro Tec Limited" mit Sitz in Malta.

Möglichkeit zur Anhörung

Vonseiten des Landkreises wurde auf Anfrage bestätigt, dass es einen Bauantrag für ein Wettbüro im Ortszentrum von Belm gebe, das Verfahren aber noch anhängig sei. Aufgrund der beabsichtigten Ablehnung des Antrags habe der Landkreis dem Betreiber die Möglichkeit zur Anhörung gegeben, wie es im Baurecht vorgesehen sei. Die Stellungnahme stehe aber noch aus, so Landkreissprecher Henning Müller-Detert. „Davon zu trennen ist eine weitere Anhörung: Der Antragsteller hat den Betrieb zwischenzeitlich bereits aufgenommen – aber eben ohne die erforderliche Baugenehmigung. Auch hier läuft derzeit die Anhörungsfrist“, so Müller-Detert weiter.

Die Anwohner hoffen indes, dass es bald vorüber sein wird mit dem Etablissement in ihrer Nachbarschaft. Für sie bedeutet der Betrieb Lärm durch Autos und Besucher sowie Geruchsbelästigung durch deren Zigarettenrauch im Außenbereich. „Man mag da gar nicht mehr vorbeigehen, das ist das Schlimme“, sagt ein Nachbar. Seit der Marktringsanierung sei der Leconskamp zur stark befahrenen Abkürzung geworden, hinzu käme das fragwürdige Gewerbe, das sich an der Ecke Waterloostraße/Leconskamp seit einiger Zeit immer wieder angesiedelt habe. „Eine Shisha-Bar hatten wir auch schon“, berichtet er. Die Ecke ziehe „merkwürdiges Volk“ an, der Vermieter sei offenbar nicht wählerisch bei der Wahl seiner Mieter, so die Vermutung des Anwohners.