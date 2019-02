Osnabrück. Bei einem Autounfall ist am Dienstagabend eine Frau in Belm schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Bremer Straße (B 51)/Haster Straße in Belm. Ein 46-Jähriger befuhr gegen 21.05 Uhr mit einem schwarzen VW die Bundesstraße in Richtung Osnabrück. An der Ampelkreuzung Haster Straße stieß er gegen den von rechts kommenden grauen Nissan einer 55-Jährigen, welche die Bremer Straße in Richtung Waterloostraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Unfallhergang machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben: Beide Autofahrer wollen bei "grün" in die Kreuzung gefahren sein.

Hinweise erbittet die Polizei in Belm und nimmt diese unter der Telefonnummer 05406/807790 entgegen.