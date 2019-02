Belm. Der neue Verein Hochburg Haltern organisiert dieses Jahr erstmalig den Umzug durchs Dorf: Am 3. März ziehen die Jecken los.

Ab 11.11 Uhr rollen an der Ecke Wellenstraße und Burkhaksweg die Karnevalswagen los in Richtung Kühler Kamp. Zum ersten Mal ist auch die Blau-Weiße Garde Rulle dabei. Bisher sind 13 Gruppen für den Umzug angemeldet. Mit dabei sind die klassischen, vom Trecker gezogenen Umzugswagen, aber auch eine Pferdekutsche und mehrere Fußgruppen. Insgesamt laufen und fahren 185 Karnevalisten mit.

Neun Mitglieder

Der erst Mitte 2018 gegründete Verein Hochburg Haltern ist in diesem Jahr erstmalig Organisator der Veranstaltung. Derzeit stemmen die nur neun Mitglieder das Projekt Karnevalsumzug. Erster Vorsitzender ist Hans-Jürgen Hallmann, zweiter ist Uwe Depke. Zur Schriftführerin wurde Inka Hinnenkamp gewählt. Kassenwart Julian Depke stellt außerdem zusammen mit Wiebke Hantelmann das Prinzenpaar für den Umzug.

Es ist das vierte Mal, dass die Belmer den Karneval mit einem Umzug feiern. Der Verein hatte sich entschieden, den in diesem Jahr in die Hand zu nehmen. "Sonst hätte es wohl keinen Umzug gegeben", so Hinnenkamp. In den letzten Jahren war der Umzug vom Maibaum-Team Haltern organisiert worden, zu dem auch der jetzige Vorstand des Vereins Hochburg Haltern gehörte.



Karnevalswagen begutachtet

Zusammen hat der Vereinsvorstand bereits einen der Karnevalswagen begutachtet. Ein bisschen geschraubt werden muss noch, denn am Wagen fehlt noch die Musikanlage. Bis zum Karnevalswochenende soll aber alles fertig sein. Im Anschluss an den Umzug lädt der Verein noch zur gemeinsamen Karnevalsfeier auf den Festplatz ein. Parkplätze für die Besucher werden dafür ausgewiesen sein.