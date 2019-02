Belm. In den vergangenen fast 20 Jahren haben sich die offenen Sprechstunden für Anlieger in den Sanierungsgebieten „Soziale Stadt“ und „Marktring“ etabliert. Aus dieser positiven Erfahrung heraus hat die Gemeinde das Angebot erweitert und bietet nun einmal jährlich in jedem Belmer Ortsteil ein Bürgerforum an. Den Auftakt machte jetzt das Bürgerforum am Marktring.

Der Lokaltermin mit dem Bürgermeister war gut besucht, neben Vertretern aus Politik und Verwaltung hatten sich im Laufe der Veranstaltung rund 20 Bürger eingefunden. „Ich werde jeweils vor Ort über aktuelle Belange und Vorhaben für den entsprechenden Ortsteil berichten und ein offenes Ohr für Anregungen und Kritik von den Bürgerinnen und Bürgern haben“, formulierte Viktor Hermeler das Ziel der Veranstaltungen, die immer unter freiem Himmel und grundsätzlich bei jedem Wetter stattfinden sollen.

Beim ersten Treffen dieser Art ging es vor allem um bauliche und verkehrliche Belange. Hermeler berichtete über den Sachstand des Sanierungsprojekts Marktring, das bis auf den Bereich Waterloostraße und Einmündungsbereich Leconskamp weitgehend abgeschlossen sei. Hier werde überlegt, durch Einbahnstraßenführung, Einengung oder Aufpflasterung deutlich zu machen, dass nach Abbiegen von der Waterloostraße Tempo 30 gilt und der Leconskamp keine schnelle Abkürzung ist.

Die meisten Bürger, davon ist Hermeler überzeugt, hätten sich inzwischen an die neue Wegeführung gewöhnt. Das Ziel der Maßnahmen, eine durchgehende Achse von Edeka zu Marktplatz zu schaffen, sei gelungen. Sobald die Umgehungsstraße fertiggestellt und die Bremer Straße von einer Bundes- zu einer Kreisstraße herabgestuft sei, sei eine Verlängerung dieser Achse zur Bremer Straße hin durchaus denkbar, ebenso wie die Einrichtung von Kreisverkehren an den Kreuzungsbereichen Haster Straße und Icker Landstraße, so der Bürgermeister.

Kreisel, Poller, Spieler

Zu der zukünftigen Verkehrssituation äußerten einige Bürger ihre Sorgen, sie sehen Staus im Bereich Mediamarkt bevor, wo die Umgehungsstraße auf die "alte" Bremer Straße mündet. "Auch dort müsste ein Kreisel hin, sonst wird die Stelle für den Verkehr nach Osnabrück zum Nadelöhr", befand ein Teilnehmer. Hermeler nahm die Bedenken auf, wies aber darauf hin, dass ein Kreisel aufgrund der dortigen topografischen und baulichen Gegebenheiten nicht einfach durchzuführen sei. Gespräche hierzu würden aber bereits mit der Straßenbaubehörde geführt, außerdem sei für Donnerstag, 14. März, eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Bau der Umgehungsstraße bei Lecon anberaumt.

Kritik wurde an der neuen Gestaltung des Marktringes geäußert. Poller und Bänke seien für Menschen mit Sehbehinderung nur schlecht zu erkennen, gleiches gelte auch für die zuvor genannte Wegeverbindung von EDEKA zu Marktplatz. Die Planer, so Hermeler, hätten zwar versichert, dass die Kenntlichmachung ausreichend sei, dennoch notierte er sich das Thema.



Als ein neuralgischer Punkt wurde von Anwohnern der Betrieb einer Spielhalle am Leconskamp, der mit Lärm- und Geruchsbelästigung durch Raucher einhergehe. Der Betrieb, so war seitens der Verwaltung zu erfahren, erfolge ohne Genehmigung. Der Landkreis habe dem Betreiber ein Anhörungsschreiben zugesandt, der Betrieb widerspreche dem in diesem Bereich geltenden städtebaulichen Rahmenplan.

Gemeinde vermarktet Bauplätze

Zum Wohnungsbau in der Gemeinde teilte der Bürgermeister mit, dass sämtliche Bauplätze im Gebiet Up de Heede inzwischen vergeben seien. Eine Erschließung weiterer Neubaugebiete sei aufgrund landwirtschaftlicher Bedarfe schwierig. Derzeit vermarkte die Gemeinde zwei Grundstücke zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern, Miet- und Eigentumswohnungen – eines an der Ecke Frankfurter Straße/Bergstraße, ein weiteres zwischen Heideweg und Grüner Brink.

Eine Teilnehmerin erkundigte sich nach den Investitionen der Gemeinde in die digitale Ausstattung ihrer Grundschulen. Für wünschenswert hält sie eine einheitliche Versorgung aller Klassenräume aller Grundschulen. Die Gemeinde habe bei den Schulleitern die Bedarfe abgefragt und die daraus resultierenden Investitionssummen in den Haushalt eingestellt, so der Bürgermeister. Eine Vereinheitlichung sei insofern nicht gewollt, als sie den individuellen Konzepten der Schulen nicht entspreche.

Das nächste Bürgerforum findet in Vehrte statt. Es ist für Montag, 25. Februar, um 17 Uhr anberaumt. Treffpunkt ist der Dorfplatz am Vehrter Kirchweg/Wittekindsweg. Die weiteren Bürgerforen werden jeweils in den Medien öffentlich bekannt gemacht. Die Termine sind bereits jetzt über den öffentlichen Sitzungskalender unter www.belm.de/sitzungskalender einsehbar.