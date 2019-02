Belm. Die Proben für die nächste Aufführung von Plattdeutscher Theatergruppe und Posaunenchor Belm laufen auf Hochtouren. „Dree sünd üverbleben“ (Drei sind übrig geblieben) heißt der abendfüllende Schwank in drei Akten. Premiere ist am 10. März in der Johannes-Vincke-Schule in Belm, Heideweg 24.

Christoph Schobbe spielt eine der männlichen Hauptrollen, nämlich den jüngsten der drei Schwerenöter, Hannes Meier. Im richtigen Leben hat er die Diele seines Hofes als Probebühne zur Verfügung gestellt. Hier können die sieben Laienschauspieler nach Herzenslust und ungestört ihre Dialoge probieren, ihre Gänge üben und sich mit Kulissen und Requisiten vertraut machen. Noch haben die Darsteller großen Respekt vor der Textfülle. Bis zur Premiere werden noch mindestens zehn Gesamtdurchgänge durchgespielt, damit dann alles wie im Schlaf sitzt. Einfühlsam hilft Souffleuse Ulrike Kahle, wo es noch nötig ist.





Erstmals wird in neuer Spielstätte aufgeführt werden, nämlich in der Johannes-Vincke-Schule. Der Saal des Gasthauses Lecon steht nicht mehr zur Verfügung, weil er umgebaut und danach keine Bühne mehr haben wird. „Auf die andere Akustik werden wir uns sorgfältig einstellen müssen“, sagt Margret Glüsenkamp alias Schwester Käthe Meier, „wir sprechen ohne Mikro, und trotzdem muss in der letzten Reihe noch alles gut zu verstehen sein“. Auf Kaffee und Kuchen werden die Gäste auch in der Schule nicht verzichten müssen. Der Förderverein der Schule wird die Bewirtung übernehmen.

Der Inhalt der von Bernd Helfrich ursprünglich für bayerische Mundart geschriebenen und von Heino Buerhoop ins Niederdeutsche übertragenen ländlichen Posse funktioniert auch im platten Norddeutschland hervorragend: Die drei nicht mehr ganz jungen Junggesellen Bernd (Bernhard Lange), Peter (Joseph Kolde) und Hannes Meier (Christoph Schobbe) bewirtschaften zusammen mit ihrer Schwester Käthe (Margret Glüsenkamp) den Förster-Hof in Belm-Haltern. Da die Brüder von ihrer Schwester bestens versorgt und verwöhnt werden, sind alle drei unverheiratet geblieben und eigentlich gar nicht richtig erwachsen geworden. Die drei Männer sind recht unterschiedlich. Bernd war früher ein richtiger Draufgänger und ist es irgendwie immer noch. Peter ist meistens schlecht gelaunt. Andreas, der Jüngste, ist mit dem Hof verheiratet. Er hat vor Jahren auf biologischen Anbau umgestellt. Zuerst waren seine Brüder dagegen, aber letztendlich haben sie mitgemacht. Auf dem Hof sollen drei Jungbullen vom Tierarzt Friedrich Feldmann (Rainer Tebbe) kastriert werden. Der hat es aber im Kreuz und schickt deshalb die junge Tierärztin Michaela Faller (Claudia Elstro) als seine Vertretung. Der Anblick der hübschen Kollegin bringt die drei Junggesellen gehörig durcheinander, wobei Postbotin Hanna (Irene Holtmeyer) die Gemütsverwirrungen kräftig befördert. Es beginnt ein heftiger Wettlauf um die Gunst der jungen Schönen. Ein Familiendrama scheint sich anzubahnen... Wie die Sache ausgeht, wird hier noch nicht verraten.





Das erfährt man, wenn man die Premiere am 10. März oder die Folge-Aufführung am 17. März jeweils um 14.30 Uhr in der Johannes-Vincke-Schule besucht. Für die musikalische Umrahmung sorgt wie immer der evangelische Posaunenchor Belm unter der neuen Leitung von Dennis Liu. Ferner wird am 22. März (19 Uhr) und am 24. März (14.30 Uhr) im Schützenhaus Icker und am 31. März (14.30 Uhr) im Gasthaus Barlag in Wallenhorst-Hollage aufgeführt, allerdings ohne den Posaunenchor. Eintrittskarten (8 Euro) gibt es im Vorverkauf bei Blumen Rüters, bei Schreibwaren Ulrich Ahlemeyer, beim Raiffeisen-Markt Belm-Vehrte sowie bei den Darstellern und Bläsern. Für die Aufführungen in Icker und Hollage kann man Karten auch im Schützenhaus Icker, im Gasthaus Barlag, in der Volksbank Rulle und bei Schreibwaren Vornholt sowie natürlich stets an der Abendkasse erwerben.