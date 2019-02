Belm/Bad Laer. Bei ihren Karnevalsveranstaltungen setzen die Kolpingsfamilie Bad Laer und die Katholische Frauengemeinschaft (KFD) Icker auf das Können und die Kreativität der eigenen Leute. Große „einkaufte Namen“ sucht der Zuschauer im Programm vergeblich – und genau das kommt an.

Donnerstagabend im Pfarrheim in Icker: Zehn Frauen der KFD sitzen um einen großen Tisch herum, darauf liegen Ordner, Ausdrucke, rote KFD-Schals und andere Kleinigkeiten. Ulla Hawighorst gehört auch zur Truppe, sie hantiert ein paar Meter weiter an einem anderen Tisch mit blauen Tüten eines Einrichtungshauses und einer Schere herum.



Nach und nach müssen alle Frauen kurz zu Hawighorst kommen, zur Anprobe. Mehr soll nicht verraten werden, nur so viel: Die Taschen werden Teile von Kostümen. Denn die sind beim KDF-Karneval in Icker wichtig. Schließlich lebt dieser Karneval von gut aufgeführten Sketchen und Geschichten.



Gesungen wird in Icker auch. Lydia Meier zu Farwig stimmt an: „Steht auf, wenn ihr fröhlich seid." „Das klingt schon ganz gut“, findet Birgit Kollmann, während die KFD-Vorsitzende Anne Escher erklärt: „Das war zum Teil schief.“ Also noch mal. Als die Frauen zufrieden sind, feilen Lydia und Kerstin Meyer zu Farwig weiter am Text, Monika Moormann verschönert derweil für einen Sketch einen Korb mit ihrem KFD-Schal.



Hawighorst arbeitet weiter an ihren blauen Plastiktüten und schmunzelt in sich hinein, während Petra Lüeske und Moormann einen Sketch üben. „Ich finde unseren Schluss nicht so schön“, urteilt Lüeske, doch Escher beruhigte: „Das meinst nur Du.“ Auf die Frage, woran sie erkenne, dass ein Sketch beim Publikum gut ankommen wird, antwortet Lüeske prompt: „Das wissen wir vorher nie.“ So manches Mal habe sie bei der Generalprobe schon gedacht, der Witz komme nicht an. Meistens tat er es dann doch. Am Probenabend folgt ein KDF-Sketch. Die Frauen stellen sich auf. Zwei Stühle markieren die Pforte, die sie von ihrem Ziel, dem Himmel trennt.



Noch klappt nicht alles perfekt. Doch die Frauen können über sich lachen und haben viel Spaß bei der Probe. Hawighorst arbeitete stetig weiter. Und Moormann stellt fest: „Da muss ich wohl noch ein bisschen üben.“ Dann fragt Birgit Kollmann: „Wo ist noch mal das Tor?“ Kurz herrscht Konfusion: Wer steht noch mal wo? Hawighorst greift derweil zur nächsten Tüte. Die anderen Frauen diskutieren über eine Textstelle. Eine andere lautet: „Der Trump, der spinnt doch.“ „Das ist wohl wahr“, murmelt Hawighorst, während sie weiterarbeitet. Dann sind alle fürs erste mit dem KFD-Sketch zufrieden.



In einer Umbaupause erklärt Kerstin Meyer zur Farwig, dass es immer schwieriger werde, gute Stücke und Sketche zu finden: „Witzige Sachen werden ja heute oft auch bei WhatsApp geteilt.“ Das gelte auch für „Frühstück bei Stefanie“. Während die Comedy im Radio inzwischen Geschichte ist, würde das Publikum in Icker die „Frühstück bei Stefanie“-Sketche von den KFD-Frauen erwarten. Sie seien inzwischen fast so etwas wie ein Markenzeichen. „Heute Abend suchen wir noch raus, was wir diesmal machen“, so Lüeske alias Stefanie mit einem dicken Ordner in der Hand. Darin sind ihre gesammelten Unterlagen zu „Frühstück bei Stefanie“.



Und was sind bei den Karnevalsabenden die größten Herausforderungen? Die Enge hinter der Bühne, das Verstauen der Requisiten dort und das schnelle Umziehen zwischen den Stücken, sind sich die Frauen einig. Apropos umziehen, Moormann hat für Escher noch ein Kleid im Second-Hand-Shop gefunden. Das müsste diese eigentlich noch anprobieren. Derweil packt Hawighorst ihre Sachen zusammen, sie hat für diesen Abend ihre Arbeit erledigt. Die anderen machen noch etwas weiter.





Tanzproben in Bad Laer

Samstagnachmittag in Bad Laer: Zwei Tanzgruppen der Kolpingsfamilie proben im Pfarrheim und bekommen hohen Besuch: Prinz Stefan II. Höpke und Prinzessin Sonja I. Höpke schauen vorbei. „Das ist bei uns so Tradition“, erklärte der Präsident der Kolpingkarnevalisten Bad Laer, Bernhard Aulenbrock. Gerade ist die Tanzgarde dran. Aufgrund einiger Ausfälle tanzen die Trainerinnen Anna Moormann, Vera Weller und Katja Aulenbrock selbst mit.



Das Stück ist zu Ende, die Zuschauer applaudieren, die 14- bis 17-jährigen Gardetänzerinnen greifen zu ihren Wasserflaschen, und Katja Aulenbrock verkündet: „Das machen wir gleich noch mal.“ Doch zunächst sind die „älteren“ Tänzerinnen mit ihrem Showtanz dran. Eine der Jüngeren flüstert: „Ich liebe Showtanz.“ Und auf Nachfrage erklärt Laura (15): „Am schwierigsten ist es, wenn die Arme und die Beine etwas ganz Unterschiedliches machen.“ Zudem sei beim Gardetanz Kondition gefordert, berichtet Lusia (15). Die jungen Frauen sind mit ihren Freundinnen oder über Cousinen zur Tanzgruppe gekommen. Nun proben sie seit dem Sommer einmal die Woche für ihre Auftritte im Karneval.



Inzwischen imitieren die etwas älteren Tänzerinnen einen Schwertkampf. Die Choreografie sitzt, nur Vertretungstänzerin Aulenbrock fragt einmal: „Was ist meine Position?“ Sie ist für Sonja Stratmann eingesprungen, die mit Krücken am Rand steht: Snowboard-Unfall. „Es ist schon schwer zuzugucken, ich wäre gerne auf der Tanzfläche“, gesteht sie, und ist mit den jüngeren Tänzerinnen einer Meinung: „Das war schon super.“ Dabei sei es bei dem langen Musikstück nicht so leicht, sich alles Schrittfolgen und Platzwechsel zu merken.

Das Prinzenpaar gibt in der Pause eine Runde Süßigkeiten und Getränke aus, und plaudert mit den Tänzerinnen zu denen auch die eigene Tochter Laura (18) gehört. Und diese erklärt augenzwinkernd: „Wir sind die Alten.“ Während dessen nimmt Katja Aulenbrock bei den Showtänzerinnen für die Kostüme Maß: „Die Tänzerinnen sind Amazonen und bekommen auch alle so einen Armschmuck“, erklärt sie und zeigt auf einen Armring, den sie selbst trägt. Dann geht die Probe weiter, und Stratmann schaut ein wenig sehnsüchtig zu: „Es ist zwar auch mal schön zuzugucken, aber ich wäre gerne auf der Tanzfläche.“ Und sie hofft, dass sie bald wieder fit ist, und bei der Karnevalsrevue der Kolpingsfamilie sowie am Ossensamstag mittanzen kann.



Nachgefragt, was das Besondere am Karneval in Bad Laer sei, erzählen die Tänzerinnen begeistert: „Die Gemeinschaft, das ganze Dorf, alle kommen.“ Und Bernhard Aulenbrock erklärt anhand des Programms für den Kolpingkarneval, wie die Kolpingsfamilie es schaffte, den Karneval in Bad Laer vor rund sieben Jahren neu zu beleben: „Wir vom Elferrat machen uns auch zum Affen, wir achten beim Prinz darauf, dass der bereit ist, vor 250 Leuten zu reden, und es gibt eine Kostümprämierung.“ Letztere habe dazu geführt, dass sich innerhalb von drei Sitzungen der Anteil der kostümierten komplett wandelte: „Es traut sich keiner mehr ohne Verkleidung her, vorher waren vielleicht fünf Leute verkleidet“, so der Präsident der Karnevalisten: „Damals haben wir sogar noch Hüte und Pappnasen auf den Tischen verteilt.“

Als besonderen Pluspunkt des Bad Laerer Karnevals nennt Aulebrock die Tatsache, dass viele Gruppen aus der Gemeinde zum Programm beitrügen, beispielsweise die Kinderschola, Büttenredner Dietmar Moormann, eine Theatergruppe der Oberschule, eine KFD-Gruppe, der Nachwuchs in der Bütt alias Felix Knemeyer, Jakob Hartlage und Nick Wesner sowie der „Stammtisch vom Mond“ und die beiden (echten) Pastöre Maik Stenzel und Stephan Jannasch. „Wir haben das Glück, dass wirklich alles selbst gemacht ist“, freut sich Aulebrock, und Prinz Stefan II. fügt hinzu: „Das macht unseren Karneval einzigartig, bei uns treten Laerer Originale auf.“ Zudem sei für alle Altersklassen etwas dabei. Sonja I. resümiert: „Das läuft bei uns.“

Eines steht schon jetzt fest: Die Karnevalsveranstaltungen in Icker und Bad Laer werden auch in diesem Jahr wieder Massen anlocken. Eintrittskarten sind kaum noch zu haben. Einen schöneren Lohn könnte es für die ehrenamtlichen Narren nicht geben.