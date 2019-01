Belm. Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Montagvormittag eine Frau in Belm leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 10.10 Uhr am Belmer Marktring. Die Autofahrerin wollte in eine Seitenstraße abbiegen und übersah dabei offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 40-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde vom Auto erfasst und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.