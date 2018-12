Belm. In der Gemeinde Belm bemerken Handynutzer seit Tagen Empfangsprobleme. Woran liegt die gestörte Mobilfunkverbindung?

In Belm können einige Mobilfunknutzer derzeit nur eingeschränkt surfen und telefonieren. Wie ein Sprecher des Telekommunikationsunternehmens Telefónica Deutschland unserer Redaktion mitteilte, wird am Mobilfunkstandort Belm derzeit das Netz modernisiert. Damit solle die "Performance für die Kunden vor Ort weiter verbessert" werden. Der Standort werde aktuell mit neuer, leistungsfähiger Mobilfunktechnik bestückt.

Unternehmen bedauert Einschränkungen

"In der Regel übernehmen während solcher Maßnahmen umliegende Mobilfunkstandorte die Versorgung. Im vorliegenden Fall kann es leider zu zeitlich und räumlich begrenzten Einschränkungen kommen, was wir sehr bedauern", hieß es in der schriftlichen Erklärung des Sprechers.

Die Techniker arbeiteten daran, die Maßnahme "schnellstmöglich abzuschließen". Einen konkreten Zeitpunkt nannte das Unternehmen nicht.