Belm. Der Kreistag hat am Montag einstimmig die Einrichtung eines gymnasialen Zweigs bis zur Klasse 10 an der Johannes-Vincke-Schule Belm beschlossen, noch steht aber die Entscheidung der Landesschulbehörde aus. Falls die grünes Licht gibt, könnte der Unterricht bereits zum Schuljahr 2019/20 aufgenommen werden.

Das positive Votum Kreises traf auf große Zustimmung bei den Verantwortlichen in Belm. Schulleiter Christian Schiffbänker wartet jetzt auf die Zustimmung der Landesschulbehörde. „Die Gemeinde als Schulträger hat den Antrag gestellt. Wenn auch dort zugestimmt wird, können wir die bereits begonnenen Planungen fortführen“, erklärte er. Die Entscheidung des Kreises stelle „eine große Chance“ dar.

"Angebot, im Ort zu bleiben"

Die Einrichtung eines gymnasialen Zweigs bis zur Klasse 10 an der Johannes-Vincke-Schule sei „ein Angebot für Schüler, im Ort zu bleiben“. Gegenwärtig pendeln 61 Prozent der in Belm lebenden Viertklässler zu Schulen in Osnabrück und anderen Kommunen. Leistungsstarken Schülern böte dies die Möglichkeit, bereits ab der 6. Klasse Fächer wie Deutsch, Englisch und Mathematik zu belegen, ab der 7.Klasse werde daraus für sie ein gymnasiales Angebot.

Das System wird durchlässig sein, ein Wechsel ist jederzeit möglich. Mit der 10.Klasse endet der gymnasiale Zweig, das Abitur müssen die Schüler mit Qualifikationsvermerk an Gymnasien mit Oberstufen machen. Um nach den Sommerferien beginnen zu können, werden 27 Anmeldungen für den Zweig benötigt.

"Aufwertung der Oberschule"

Der Vorsitzende des Gemeindeelternrats, Karsten Hohl, äußerte sich ebenfalls zu der Entscheidung, die vom Bildungsausschuss vorbereitet worden war. „Das ist ein positives Signal für die gesamte Gemeinde“. Für die Schüler werde es „ein Riesenvorteil“ sein, lange Schulwege vermeiden zu können. „Mancher wird morgens eine Stunde länger schlafen können“. Vorausgesetzt es folgt eine ebensolche Entscheidung der Landesschulbehörde, werte der gymnasiale Zweig die Oberschule weiter auf. „Ich bedauere nur, dass dieser Schritt nicht schon vor sieben Jahren geschehen ist.“

Bürgermeister Viktor Hermeler äußerte sich über den Leiter der Pressestelle, Dirk Meyer: „Die Einrichtung eines solchen gymnasialen Zweigs wird von der Gemeinde klar gewünscht und ist auch durch den Elternwillen gewünscht“, erklärte er.