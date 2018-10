Belm. Glück im Unglück hatte ein 19-jähriger Autofahrer, der am Samstagvormittag von Belm in Richtung Schledehausen unterwegs war. Er kam mit dem Wagen von der Straße ab, überschlug sich, blieb aber unverletzt.

Der 19-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Opel von Belm in Richtung Schledehausen unterwegs, als er in einer langezogenen Linkskurve aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam. Er fuhr weitere 150 Meter durch die Bankette, bevor der Wagen sich überschlug und auf allen vier Rädern in einem Graben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt, laut Polizei versicherte der junge Mann den Helfern aber, bei dem Unfall nicht verletzt worden zu sein. Das Auto allerdings erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.