Belm. In Sachen Marktringsanierung in Belm hat die dritte Phase begonnen: Aktuell laufen die Vorbereitungen für die letzten Pflasterarbeiten im Parkplatzbereich zwischen Sparkasse und Edeka-Markt. Ab Montag, 22. Oktober, beginnen die Arbeiten zur Herstellung der neuen Zufahrt zum Marktringbereich von der Waterloostraße aus.

Dazu muss die Waterloostraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden. Die Arbeiten seien für knapp zwei Wochen terminiert und sollten planmäßig am Freitag, 2. November, beendet sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Belm. Während der Bauphase wird eine Baustellenampel eingerichtet, und der Verkehr auf der Waterloostraße halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Feuerwehrausfahrt im Sperrbereich muss dabei auch bei Rotphasen freigehalten werden.





Umleitung und Pflanzarbeiten

Der Umleitungsverkehr läuft seit Beginn der letzten Bauphase über den Leconskamp und die Straßen Im Winkel und Goerdelerstraße. Verlaufen alle Arbeiten im letzten Bauabschnitt planmäßig, soll die Umgestaltung etwa Anfang November abgeschlossen sein. Bis Jahresende erfolgen dann lediglich noch die wesentlichen Pflanzarbeiten.

Vorerst keine Begeisterung

Seit fünf Wochen wird vor dem Edeka-Markt Kutsche gearbeitet. So lange ist bereits die Einfahrt zum Marktringbereich von der Waterloostraße gesperrt. Die Arbeiten sind voran gekommen: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, kann gut erkennen, wo künftig Parkflächen und Wege verlaufen werden. Die Begeisterung der Belmer für die neue Wegeführung und Parkplatzsituation hält sich jedoch in Grenzen. "Es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird", erklärt Ulrich Ahlemeyer vom gleichnamigen Schreibwarengeschäft diplomatisch hinsichtlich der Baustelle und der damit verbundenen Verkehrsbehinderungen. Seine Frau Anke nickt, und die beiden sind sich in Sachen Straßenführung einig: "Wir müssen abwarten wie es wird."





Nebenan beim Frisör sind Baustelle und Wegführung ein Aufreger-Thema: "Meine Kunden finden die Änderungen alle schlecht: Die Kurve im Parkbereich ist zu eng. Außerdem wird auf Fußgänger und Radfahrer keine Rücksicht genommen", fasst Karen Krumland die Meinung ihrer Kunden zusammen. " Auch Diana Keller kritisiert die Kurve als zu eng. Davon abgesehen passten "keine zwei Autos aneinander vorbei", so die Belmerin und fügt hinzu: "Die Kinder lasse ich hier nicht mehr alleine herlaufen, das ist zu gefährlich. Hier ist es viel zu unübersichtlich." Der Meinung ist auch Andreas Böhne: "Die Frage ist nicht, ob sondern wann hier beim Ausparken etwas passiert." Er beurteilt die Verkehrssituation "planerisch nicht glücklich", während Keller zusammenfasst: "Es sieht toll aus, ist aber nicht durchdacht." Außerdem halte sich fast keiner an die vorgegebenen Geschwindigkeiten. Eine andere Mutter stimmt ihr zu: "Das ist hier sehr kinderunfreundlich. Die Autos sind überall, und als Fußgänger weiß man nicht, wo man lang gehen soll." Auf die Sanierungsarbeiten bezogen erklärt noch ein Radfahrer: "Im Moment ist das hier eine Katastrophe und das dauert auch alles ewig.

Anzeige Anzeige

Pressesprecher ist optimistisch

Während viele Belmer schimpfen und manche erst einmal den Praxistest für den sanierten Marktring abwarten wollen, ist der Pressesprecher der Gemeinde Belm, Dirk Meyer, optimistisch: "Das wird sich verkehrstechnisch alles einspielen." Mehr Informationen hinsichtlich der Entwurfsplanung des gesamten Marktringbereichs zwischen Rossmann und Edeka stehen hier. Außerdem ist die Planzeichnung auf dem großen Bauschild neben der Sparkasse zu sehen.