Belm. Die Gemeinde Belm und vier örtliche Installations- und Heizungsbetriebe suchten den Besitzer des ältesten Heizkessels, um ihn mit 4000 Euro bei der Erneuerung zu unterstützen. Den Preis erhielt Franz Josef Kleine-Wechelmann für seinen 56 Jahre alten Kessel.

Kleine-Wechelmann wusste, dass seine Chancen auf das Preisgeld gut standen, der Schornsteinfeger hatte ihn längst auf seinen alten Kessel hingewiesen. Jetzt steht der Umrüstung nichts mehr im Wege, demnächst wird der Landwirt mit Holz heizen, statt wie bisher mit Öl. Kleine-Wechelmann besitzt selbst ein wenig Wald, das Holz wird in Zukunft als Holzschnitzel für Wärme sorgen. Wenn der eigene Vorrat ausgeht, will er dann auf Pellets umsteigen.



Belms Klimabotschafter Eberhard Eckert freute sich darüber, dass der Preisträger auf eine regenerative Energiequelle umsteigen will. Der Wettbewerb solle nämlich den Klimaschutz vorantreiben, so Eckert bei der Preisverleihung. Weitere Preise für alte Heizkessel soll es allerdings nicht geben, so der Bürgermeister Viktor Hermeler.

In Belm bewarben sich 16 Haushalte für den Preis, die zugehörigen Kessel stammten aus den Jahren 1962 bis 1992. Die Reichweite der Aktion war jedoch durchaus größer, als die Bewerberzahl vermuten ließ: Nachdem das Preisgeld ausgeschrieben wurde, gingen bei den Firmen zahlreiche Anrufe ein, etwa 40 Personen informierten sich darüber, wann eine Erneuerung Sinn machen würde und darüber, ob sie eine Chance auf das Preisgeld hätten.

Heizkessel haben im Haus „das größte Potenzial“ für Energieeinsparung, erklärte Martin Stahlmeyer von der Firma Heizung-Sanitär Stahlmeyer. „Jeder Euro in Heizungstechnik amortisiert sich schneller als zum Beispiel bei Fenstern oder Dämmung“ so Stahlmeyer. Wann ein Austausch finanziell und ökologisch Sinn mache, hänge allerdings nicht nur vom Alter des Kessels ab, erklärte Stahlmeyer. „Es kommt auch auf die Technik an.“ Oft sind dank einer Erneuerung 20 bis 30 Prozent Einsparungen möglich. Ist der Kessel so alt wie der von Kleine-Wechelmann, können es auch 50 Prozent sein. Da der Preisträger zudem in Zukunft statt Öl umweltfreundlicheres Holz verbrennt, hält Stahlmeyer CO 2 -Einsparungen von 95 Prozent für realistisch.

In Belm sind die Installateure aktuell außerdem mit einer bevorstehenden Gasumstellung beschäftigt. Hierfür müssen Heizkessel umgerüstet werden, zum Teil seien Erneuerungen notwendig, da für alte Kessel manchmal keine Ersatzteile zur Verfügung stünden, so Nils Wörmcke von der Firma Altewichard Elektro Sanitär und Heizung, die sich am Preisgeld beteiligt hatte. Daneben waren auch die Firma Birkenmeyer-Rüters Installateur- und Heizungsbau, Heizung Sanitär Stahlmeyer und Sanitec Sanitärtechnik beteiligt. Die vier Firmen hatten zusammen 1000 Euro zum Preisgeld beigetragen, 3000 Euro kamen von der Gemeinde.

Welche der Firmen den ältesten Kessel ersetzen wird, entscheidet der Preisträger. Den Gutschein übergab der Bürgermeister Viktor Hermeler und stellte fest, dass der Kessel genauso alt sei wie er selbst. Allerdings: „Der Kessel geht, der Bürgermeister bleibt noch ein bisschen“.