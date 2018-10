Belm. Zu behaupten, in Belm habe eine neue Zeitrechnung begonnen, wäre übertrieben. Aber ein neues Buch wurde sehr wohl aufgeschlagen, ein neues goldenes noch dazu. Die Gemeinde hat ein neues Gästebuch aufgelegt, das alte, sozusagen der erste Band, ist gefüllt. Willkommener Anlass, ein wenig darin zu blättern und dabei der Entwicklung der Gemeinde nachzuspüren.

„Und tragt euch doch bitte noch ins Gästebuch ein“, eine Aufforderung, die an Normalbürger, außer vielleicht zu Hochzeiten und runden Geburtstagen, nur selten herangetragen wird. Nicht jeder kommt ihr gerne nach, nicht jedem fällt ein launiger Spruch ein. Meist bleibt es bei einem Dankeschön für die Gastfreundschaft und bei guten Wünschen für die Zukunft. Wie beruhigend, dass es den A- und B-Promis der Politik offensichtlich nicht anders ergeht. Das zeigt das Goldene Buch der Gemeinde Belm, das eigentlich gar kein goldenes ist.

Sportliche Teams

In seinem hellbraunen Einband mit der Aufschrift „Gäste“ mutet es eher an, als hätten die Belmer sich damals, im Jahre 1982, eher spontan überlegt, ein Gästebuch könne eine nette Sache sein, und als ob sie daraufhin ein solches kurzfristig im Schreibwarenladen besorgt hätten. Der erste Eintrag darin stammt vom damaligen Oberkreisdirektor Wolfgang Kreft. Auf ihn folgt der Eintrag von August Knemeyer, damals für die Landkreis-CDU im Landtag, der der Gemeinde „für die Zukunft weiter eine kontinuierliche Entwicklung“ wünschte. Nach ihm wird‘s sportlich: Nach ihrem Staffelsieg bei den deutschen Meisterschaften im bayerischen Mitterteich trugen sich Orientierungsläuferinnen des SuS Vehrte und ihre Trainerin Veronika Bode gern ins Goldene Buch ein. Jahre später sollte ein anderes Team sich darin verewigen: 1987 nämlich war die Motoballnationalmannschaft der UdSSR offenbar in Belm zu Gast. Der Anlass des Besuches erschließt sich der Verfasserin leider nicht, da die Gäste ihre Grußworte in kyrillischer Schrift verfassten. Rätsel gibt auch der Eintrag eines „dankbaren Journalisten“ auf, „der auch einmal mitreden durfte“, wie er es selbst in seinem Eintrag vom 12. März 1986, seinem bis dato „dritten Besuch in Belm“, formulierte. Nur schade, dass sein Name nicht zu entziffern ist. Vielleicht hätte man ihn fragen können, wie er diese für einen Chronisten ungewöhnliche Art der Teilhabe erlangt hat.

Regionale Größen

Noch im selben Jahr fand ein politisches Schwergewicht den Weg nach Belm: Theo Waigel, seinerzeit Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag und damit gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Im darauffolgenden Jahr stattete die Botschafterin von Burkina Faso, Marie Savadogo, der Gemeinde Belm, die sich seit Beginn der 80er Jahre in der Entwicklungshilfe für das westafrikanische Land engagiert, ihren Besuch ab. Einträge regionaler Politikern mit regionalem und überregionalem Mandat sind etliche im Gästebuch zu finden – vom Landtagsabgeordneten bis hin zum Europa-Politiker – von Fip und Hugo, über Schwanholz und Schwanhold, Schirmbeck und Hornhues, bis hin zu Polat, Pott und Pöttering.

Respekt und gute Wünsche

Dabei zeichnet sich ab den frühen 90er Jahren bei den Einträgen ein thematischer Schwerpunkt ab: Immer häufiger wünschen die Besucher der Gemeinde gutes Gelingen beim Lösen ihrer Probleme. „Alles Gute für Belm und alle Bürger“ wünschte 1994 Dr. Horst Waffenschmidt, seinerzeit Bundesbeauftragter für Ausländerfragen. „In der Hoffnung, dass es der Gemeinde Belm gelingt, die schwierigen Probleme des Umbruchs zu lösen“, trug Michael Glos, der damalige CSU-Landesgruppenschef ein. Und Hans-Dieter Schwind von der Anti-Gewaltkommission der Bundesregierung schrieb am 5. September 1996 sogar: „Belm ist für einen Kriminologen ein interessantes Pflaster; ich habe heute viel lernen können“. Altkanzler Gerhard Schröder, im Jahre 1995 noch niedersächsischer Ministerpräsident, zollte der Gemeinde immerhin seinen „Respekt für eine wichtige Einrichtung, die sicher zur Integration beiträgt.“ Er hatte an diesem Tag den neu gegründeten Belmer Jugendtreff besucht.

In den 2000er Jahren war Belm längst auf einem guten Weg in Sachen Integration und wurde für seine Anstrengungen mehrfach ausgezeichnet. Andere Themen rückten in den Fokus, u. a. die Verkehrssituation und wie diese zu lösen sei. Interessant liest sich in diesem Zusammenhang der Eintrag des damaligen niedersächsischen Umweltministers Hans-Heinrich Sander: „An der FFH-Gebietsausweisung wird der Lückenschluss der A33 nicht scheitern“, schrieb er bei seinem Besuch im Mai 2006 den Belmern in schwungvoller Handschrift ins Album.

Grafologisch interessant

Überhaupt die Handschriften – Grafologen hätten ihre helle Freude am Belmer Buch. Da findet man gestandene Politiker mit kindlicher Schreibe, und etliche Entscheidungsträger, deren Schrift sich kaum entscheiden kann, ob sie sich denn nach rechts oder nach links neigen möchte. Auf einen Blick lassen sich die unterschiedlichen Charaktere, so sich diese denn von der Handschrift ableiten lassen, auf jenen Seiten ausmachen, auf der sich gleich mehrere Besucher verewigt haben, etwa bei Besuchen aus Belms Partnergemeinden Elternlein im Erzgebirge und Kolno in Polen.

Anzeige Anzeige

Mit Letzterem schließt übrigens das erste Belmer Gästebuch. Das neue Buch ist aufwendiger gearbeitet: Ein dunkler Ledereinband, den die Prägung des Belmer Kesselhakens ziert, zeugt vom Selbstbewusstsein der Gemeinde. Bei der jüngsten Ratssitzung haben sich die Ratsmitglieder und Vertreter der Verwaltung mitsamt Bürgermeister eingetragen, ein Gruppenfoto wurde gemacht, es muss noch eingeklebt werden. Und der erste Eintrag eines Gastes wurde auch schon getätigt. Es ist Filiz Polat. Auf ein Neues!