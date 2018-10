Belm. Bei bestem Kaiserwetter wurde von Freitag bis Sonntag wieder Herbstkirmes in Belm gefeiert. Seit mehr als 100 Jahren wird in Belm die Kirmes gefeiert, doch in den letzten Jahren ließ der Besucherzuspruch zu wünschen übrig. Aus diesem Grund wurde im vergangenen Jahr ein Arbeitskreis aus Mitgliedern der Verwaltung, des Gemeinderats und der Schausteller ins Leben gerufen, um die Kirmes für die nächsten Jahre attraktiver zu machen.

Offizielle Erhebungen zu den Besucherzahlen gibt es zwar nicht, aber auf der rund einen Kilometer langen Kirmesmeile, die sich vom Tie über die Lindenstraße zog, wäre sicherlich zu mancher Stunde auch in diesem Jahr noch Luft nach oben gewesen. Insgesamt aber zieht Marktmeister Rainer Kuhlmann am Sonntag eine positive Bilanz. "Der Besuch war so gut, wie schon lange nicht mehr." Das Wetter habe der Veranstaltung in die Karten gespielt. Sowohl das Angebot als auch der Besuch seien in diesem wesentlich besser gewesen, als in den Vorjahren.



Neuer Standort für Kirmesbühne mit mehr Musik

Eröffnet wurde die Kirmes am Freitag mit dem traditionellen Freibier-Fassanstich durch Bürgermeister Viktor Hermeler. Eine Happy-Hour lud die Kirmesbesucher ein, bei den Fahrgeschäften nur einmal zu bezahlen, aber zweimal zu fahren. Neben einem breiteren Rahmenprogramm für Kinder gab es in diesem Jahr auch mehr Musik.

So spielte am Freitagabend die Band „Alacoustic“ auf der Kirmesbühne und am Samstag sorgte der niederbayerische Volksmusik-Entertainer Andreas Schweighofer wie schon im Vorjahr für Stimmung. „Wir haben die Bühne und den Freibier-Anstich mehr in das Zentrum der Kirmes gerückt“, erklärten Rainer Kuhlmann und Daniel Ziemann vom Kirmesteam den neuen Standort der Bühne, die vom Pfarrhof in die Lindenstraße umgezogen war.

Luftballon-Wettbewerb, Kinderschminken und Clown

Auf dem Tie waren wieder alle Kinder der Belmer Kindergärten und Grundschulen zum Luftballon-Wettbewerb eingeladen. Bei den jüngsten Besuchern stand zudem das Kinderschminken mit „Fanny Fantasy“ ganz hoch im Kurs, während Clown „Schmackofatz“ etliche Luftballonfiguren zu modellieren hatte. Ein Kasperletheater rundete das Angebot für die Kinder ab.