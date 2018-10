Belm. Bühne frei für „Bellmelli & Friends“ im großen Zirkuszelt am Gleis 3. Mehr als 350 Zuschauer haben die Vorstellung verfolgt.

„Mein Herz schlägt für Belm“, verriet Dagmar Bode. Die ehemalige Quartiermanagerin, die heute in Potsdam lebt und arbeitet hat vor allem begeistert, dass so viele Belmer gekommen sind, die dem Thema Integration noch vor vielen Jahren eher ablehnend gegenüberstanden. Jeder Cent, der hier in das Zirkus-Projekt investiert wurde hat sich gelohnt“, stellt sie fest. Damit sei Belm etwas gelungen, was in vielen anderen Kommunen gescheitert sei.





„Belmelli“ ist vor 20 Jahren als Mitmachzirkus für Kinder gestartet und hat am Samstag zum 20jährigen Jubiläum eine faszinierende Show auf die Beine gestellt. Aus den Kindern von damals sind Bürger geworden, die dort nicht mehr als Schüler mitmachen, sondern sich zum Teil seit vielen Jahren schon ehrenamtlich engagieren und Urlaub nehmen, um das Projekt am Leben zu halten und Kindern die Chance zu geben, ihre Talente auf der Bühne zu präsentieren.

Welche Talente hier entdeckt wurden, zeigt sich als Aileen Jaschinski an Bode vorbeiläuft. Die unterbricht ihr Gespräch, erkundigt sich nach dem Namen und macht ihr ein Kompliment für die tolle Stimme. Aileen kam mit 5 Jahren zu Belmelli. Heute gehört sie zu den Anleitern genannten Trainern. Gemeinsam mit ihren Soul-Maids und vielen Chorsängerinnen präsentierten sie ein breites Spektrum aktueller Chart-Musik, in Gestik und Gesang auf beachtlich hohem Niveau. Jaschinski macht die Arbeit sichtlich Spaß. „Ich bin total stolz auf die Mädels“, sagt sie. Die hätten total gut mitgezogen und ihr immer wieder stolz präsentiert, wenn ihnen nach einigem Üben eine herausfordernde Passage geklungen sei.

So wie die Gesangseinlagen wirkten auch die übrigen Show-Elemente professionell einstudiert. Ob Voltigieren oder Jonglieren, ob akrobatischer Feuerzauber, Tanz auf dem Schwebebalken, Zumba oder Hip-Hop, die einzelnen Programmpunkte und Gruppen beweisen eindrucksvoll, was Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam und über kulturelle Unterschiede hinweg auf die Beine Stellen können. Ob der künstlerische Anspruch, das Miteinander oder die Freude am Entdecken und Präsentieren der eigenen Talente, am Ende für den Erfolg verantwortlich waren, das Publikum hat die Aufführung genossen. Szenenapplaus und rhythmisches Klatschen zeugten von Begeisterung.

Bürgermeister Viktor Hermeler erklärte schon vor der Veranstaltung, „Da muss was kommen. Die haben uns immer mit Qualität verwöhnt.“ Die Erwartungen dürften nicht enttäuscht worden sein. Erfreut hatte Hermeler außerdem, dass er erstmals an der Kasse anstehen musste. Denn der Andrang war so groß, dass es Schlangen am Einlass gab und weitere Stühle geholt werden mussten.

In Anlehnung an den Hollywood „Walk of Fame“ hatten die Kulissenbauer Sterne mit Namen an der Zeltwand angebracht. Darüber hinaus gab es einzelne Ehrungen, etwa für Fabian Dossow, Bernd Sieker und Marion Freericks, Geschäftsführerin des Vereins Pro Belmer Jugend. Der gelingt es seit Jahren, Ehrenamtliche und Ehemalige, Spender und Sponsoren, Kinder, Eltern und Schulen immer wieder von neuem für das Projekt „Belmelli“ zu begeistern.