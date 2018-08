Küchenbrand in Vehrte geht dank Nachbarn glimpflich aus CC-Editor öffnen

Am Samstagabend musste die Feuerwehr Belm zu einem Küchenbrand ausrücken. Foto: NWM-TV

Vehrte. Ein Küchenbrand in der Straße "Tannenhof" in Vehrte ist am Samstagabend dank des beherzten Eingreifens der Nachbarn relativ glimpflich ausgegangen. Eine 75-jährige Bewohnerin hatte ihr Essen auf der Herdplatte vergessen. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.