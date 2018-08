Belm. Just for Fun haben am Freitag in Belm beim Kultursommer gespielt. Bei den Temperaturen hatte die Band es gar nicht so leicht, die Gäste auf Touren zu bringen. Mit der Abkühlung im Verlauf des Abends gelang es aber doch.

Das Sommerwetter beschert den Kultursommer-Konzerten hohe Besucherzahlen, am Freitag waren nach Schätzung von Gemeinde-Mitarbeiter Sven Linnemann rund 350 Leute auf dem Marktplatz. Dazu kamen viele, die in angrenzenden Lokalen zu Gast waren und den Auftritt von Just for Fun von Weitem verfolgten. „Wahrscheinlich ist das Wetter für manche schon zu gut“, sagte Linnemann, „bei der Hitze entspannen sich viele wohl lieber im Garten.“

Aber viele auch nicht, und die fünf Herren von Just for Fun schon gar nicht. Das Bühnendach spendete zwar Schatten, trotzdem dürfte es dort heiß geworden sein. Davon ließ sich die Band aber nicht bremsen und spielte ihr Programm aus Hits der 1960er bis 1980er Jahre, von CCR bis R.E.M. Mit mehrstimmigem Gesang und solidem Drumbeat von Ekkehard Lehwark brachten Just for Fun das Publikum in Stimmung, auch wenn es den meisten zum Tanzen anfangs noch zu heiß war.

„So süße Schuh“

Fürs Buddy-Holly-Medley setzte sich Rhythmusgitarrist und Sänger Dieter Hölscher extra die passende Brille auf, und dann ging die Post ab mit „Peggy Sue“, „Oh Boy“ und Konsorten. Auch für Country bewiesen Just for Fun ein Händchen und verließen sich dabei nicht nur auf Hits. Einen Bogen zum Schlager schlugen sie mit dem Song „So süße Schuh“, der sich da nahtlos einfügte.

Das Wetter trieb die Gäste in Scharen an die Bierbuden, für die Kinder gab es Eis, und in die Pausen schickten Just for Fun mit dem eigentlich unnötigen, in Musik verpackten Hinweis: „Have a drink on me!“ Weiter geht es am 10. August mit Irish Folk von der Kilkenny Band.