Belm. Mit zünftiger Musik will die Kilkenny Band am Freitag, 10. August, den Belmer Kultursommer bereichern. Sie spielt dann auf dem Marktplatz Irish Folk.

Seit 2007 existiert die Kilkenny Band und macht mit typisch irischen Instrumenten wie Banjo, Mandoline, Gitarre und Bodhran Musik, die sich an den berühmten Vorbildern wie den Dubliners orientiert. So spielen sie zünftige Trinklieder, gefühlvolle Balladen und virtuose Instrumentalstücke. Die Band bleibt jedoch nicht in der Tradition stecken, sondern verpackt ihre Songs in einem modernen Gewand. Im Programm der Kilkenny Band finden sich auch Songs von den Dropkick Murphys, Amy MacDonald oder Chris de Burgh.

Das Konzert der Kilkenny Band auf dem Marktplatz in Belm beginnt am Freitag, 10. August, um 18 Uhr. Eintritt frei. Infos unter http://www.belm.de oder der Nummer 05406/505-0.