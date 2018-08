Belm. Während die Dorfstraße noch gesperrt ist, um die Anschlussstelle zur neuen Ortsumgehung herzustellen, fahren seit Dienstag die ersten Autos auf der neu hergestellten Fahrbahn der A33. Erneut wird an dieser Stelle der Verkehr verlegt.

Denn die Bauarbeiten an der Ortsumgehung sind am Knotenpunkt mit der Bremer Straße soweit fortgeschritten, dass nun die ersten Bereiche freigegeben werden können. Am Montag wurde die Verlegung vorbereitet, sodass am Dienstagnachmittag die ersten Autos fahren konnten, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage mit.









Zunächst nutzt der Verkehr aus Bielefeld in Richtung Osnabrück und Belm/Diepholz die neue Fahrbahn. Er wird unter der neuen Brücke über die Rampe der künftigen Anschlussstelle auf die Bremer Straße geführt.

Der Verkehr von Osnabrück nach Belm/Diepholz und umgekehrt bleibt auf der Bremer Straße, wird jedoch mittels einer kurzen Verschwenkung zu dem geringfügig von der vorhandenen Bremer Straße abgesetzten, neuen Knotenpunkt geführt. An diesem Knotenpunkt werden die Verkehrsströme mithilfe einer neu eingerichteten Ampelanlage geregelt.

Voraussichtlich ab dem 6. August werden auch die Verkehrsströme aus Osnabrück und Belm/Diepholz in Richtung Bielefeld über die Rampe der zukünftigen Anschlussstelle auf die bereits fertiggestellte Fahrbahn der A33, unter das Brückenbauwerk hindurch, verlegt. Nach Abschluss dieser Verkehrsumlegungen können dann die Arbeiten zur Herstellung der Richtungsfahrbahn Bielefeld der A33 erfolgen.

Derzeit kommt es aufgrund der neuen Verkehrssituation auf der A33 zu Stau. Wenn ab der nächsten Woche dann alle Ströme über die neue Ampelanlage und unter dem Bauwerk durchgeführt werden, sollte der Verkehr wieder flüssiger laufen, als das zurzeit der Fall ist, sagt Frank Engelmann, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter in Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.









Die Arbeiten speziell für die Verkehrsumlegung mit Beschilderung und Markierung in dieser und der nächsten Woche liegen voll im Zeitplan, sagt Frank Engelmann. Durch die Hitze komme es auch nicht zu größeren Verzögerungen. Bei Erdbaumaßnahmen könne es zu Wässerungen aufgrund von verstärkter Staubbildungen kommen. Das werfe Bauarbeiten zeitlich aber nicht zurück.

Geplant ist, dass Ende 2019 die ersten Fahrzeuge über die gesamte 6,7 Kilometer lange und knapp 70 Millionen Euro teure Ortsumgehung rollen sollen.