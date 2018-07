Der nächste Bauabschnitt der Marktringsanierung beginnt am 6. August. Die Parkplätze am Marktring sind dann nur über die Zufahrt von der Goerdelerstraße erreichbar. Fotomontage: Gemeinde Belm/Dirk Meyer

Belm. Die Ringstraße in Belm wird derzeit verlegt. Sie soll in Zukunft an der Ladenzeile vorbei führen. Der zweite Bauabschnitt für diese Maßnahme startet nun am Montag, 6. August.