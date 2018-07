Schützenfest in Belm-Icker: Drei Tage Spaß: Schützenverein Icker feiert am Wochenende

Das ist der aktuelle Hofstaat des Schützenvereins Icker mit König Martin Altewichard und Kinderkönig Nico Wichmann (jeweils mit Kette). Das Foto entstand im Juli 2017 direkt nach der Proklamation. Foto: Markus Strothmann

Belm. Am Wochenende vom 21. bis 23. Juli findet auf dem Festplatz an der Icker-Landstraße zum 64. Male das Volks- und Schützenfest im Belmer Ortsteil Icker statt. Dort erwarten Besucher neben dem Festzelt Imbiss- und Getränkestände. Für Spaß bei Kindern sorgt ein Kinderkarussell, und auch der Fahrspaß für die Größeren kommt laut Veranstaltern nicht zu kurz. Auch können Besucher ihre Zielsicherheit an der Schießbude unter Beweis stellen.