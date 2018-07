In der Belmer Mühle sollen demnächst Ambiente-Trauungen stattfinden. Foto: Gert Westdörp

Belm. Eigentlich werden Eheschließungen in den Räumen des Standesamtes vollzogen. Doch immer mehr Paare wünschen sich, in einer anderen Atmosphäre zu heiraten. Die Gemeinde Belm bietet ab 2019 nun Trauungen in der Belmer Mühle und Hager Hof an.