Belm. Baustelle Belm: So könnte man es zusammenfassen. Die Gemeinde investiert in zahlreiche Gebäude und Straßen. Im zweiten Teil der Baustellen-Tour werden die Straßenbauprojekte vorgestellt.

Umgestaltung Ringstraße





Der nächste Abschnitt der Sanierung des Marktringes ist in vollem Gange. Derzeit wird die Ringstraße umgestaltet und der Fahrbahnverlauf verlegt. Künftig soll der Verkehr entlang der Ladenzeile vor Rossmann vorbei laufen. Bislang hätten viele die Straße genutzt, um die Bremer Straße zu umfahren. Wenn die Ortsumfahrung fertig ist, soll auf der Ringstraße nicht mehr so viel Verkehr fahren, erklärt Gemeindesprecher Dirk Meyer. Seit dem Wochenende können Autofahrer nun bereits die Kurve und dann entlang der Parkplätze fahren. Anfang August soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein.





In der zweiten Bauphase, die voraussichtlich vom 6. August bis Ende Oktober dauern wird, wird die Straße von der Einmündung Waterloostraße bis dann fertigen ersten Bauabschnitt gesperrt. Die Straße wird so umgebaut, dass Autofahrer von der Waterloostraße direkt neben der Sparkasse auf die neue Ringstraße abbiegen.

Sanierung des Amselwegs





Die Gemeinde Belm setzt am Amselweg ihr Straßenausbauprogramm fort. Die Straße wird in Pflasterbauweise saniert. Im Mai haben die Arbeiten begonnen und der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Astrid Witte, die dort ihren Friseursalon betreibt, ist froh, dass die Kunden nun wieder zu ihr gelangen können. "Ich hatte schon einen Ausfall", sagt sie. Denn gerade Kunden, die nicht mehr so gut laufen können, kamen nur schwer zu ihr. Dennoch war sie zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma. "Es hat alles geklappt", erklärt sie. Beispielsweise sei das Wasser immer nur montags abgestellt worden, wenn ihr Laden geschlossen ist. Insgesamt sei es schnell gegangen und dafür habe man nun eine neue Straße.

Anzeige Anzeige





Die Baustelle zieht nun weiter. Die Kreuzung mit dem Meisenweg könne in einigen Tagen wieder freigegeben werden, sagt Polier Jan Bruder. Die Arbeiten im nächsten Abschnitt sind gestartet. Man versuche, die Zufahrten zu den Grundstücken jeweils wieder schnell zu ermöglichen, erklärt er. Die Trockenheit macht aber auch den Bauarbeitern zu schaffen, da es dadurch ziemlich staubt. Deshalb wird teilweise genässt, erklärt er. Dennoch liege die Maßnahme voll im Zeitplan und solle Mitte Dezember komplett fertig sein, sagt Dirk Meyer. Die Kosten belaufen sich auf 800.000 Euro, an denen die Anwohner gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung beteiligt werden.

Neubau einer Erschließungsstraße Up de Heede





Ein neues Baugebiet entsteht "Östlich Up de Heede". Die Erschließungsstraße dafür wird momentan gebaut. Bis Ende Oktober soll die Straße fertig sein. Parallel dazu werden die Bauplätze vermarktet, erklärt Dirk Meyer. Die ersten Grundstücke seien aber schon weg, sie wurden in einem Verlosungsverfahren vergeben. Sobald die Erschließungsstraße fertig ist, können die Käufer mit dem Hausbau beginnen.





Die Namen der Straßen in dem Baugebiet stehen ebenfalls schon fest. Sie werden nach dem ehemaligen Belmer Bürgermeister Luwig Glüsenkamp und dem Ehrenbürger Pfarrer Heinrich Kreutzjans benannt.

Sperrung der Dorfstraße





Gesperrt ist in Belm derzeit auch die Dorfstraße. Dort werden die Zu- und Abfahrten zur neuen Ortsumfahrung gebaut. Voraussichtlich noch bis zum 8. August dauert diese Sperrung.