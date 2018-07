Belm. Der Belmer Kultursommer geht in die nächste Runde. Am Freitag, 20. Juli, spielt die Band Shades of Rock auf dem Marktplatz Classic Rock.

Das Repertoire von Shades of Rock reicht von AC/DC bis Stevie Wonder. Dazwischen finden sich klassische Rock-Nummern wie „Rockin‘ All Over The World“ von Status Quo, Soul-Hits wie „Papa Was A Rolling Stone“ von den Temptations, Disco-Stampfer wie „Lady Marmalade“ von Labelle oder Pop-Hymnen wie „Don‘t Bring Me Down“ von E. L. O. Das Sextett hat so viele Klassiker und weltbekannte Hits im Programm, das es nicht nur einen Abend lang für Kurzweil sorgen könnte. Freunde von Evergreens und Rock-Klassikern werden bei Shades of Rock auf ihre Kosten kommen.

Das Konzert von Shades of Rock auf dem Marktplatz in Belm beginnt am Freitag, 20. Juli, um 18 Uhr. Eintritt frei. Infos unter www.belm.de oder Tel. 05406/5050.