Belm. Zum Projekt „Streuobstwiese“ haben sich die Johannes-Vincke-Schule in Belm, der Rotary Clubs Osnabrück Nord und das Gartenwerk Dukat zusammengetan:

„Wir wollen eine Obstwiese machen“, erklärte Lilly (12), und Paula (11) fügte hinzu: „Eine Steuobstwiese für die Bienen hier an der Schule.“ Maja (12) berichtete: „Ich habe sogar schon mal einen Apfelbaum gepflanzt.“ Bisher hat sich der Rotary Club Osnabrück Nord bereit erklärt, 1500 Euro für die künftige Streuobstwiese der Johnnes-Vincke-Schule zu spenden: „Unser Distrikt hat das Jahr des Baumes ausgerufen, und unser Club wollte ein nachhaltiges Projekt ins Leben beginnen, so ist die Idee entstanden“, erklärte Oliver Meyer-Leive, Jugenddienst-Beauftragter des Rotary Clubs, und fügte hinzu: „Jetzt geben wir Geld, aber in Zukunft möchten wir uns weiter beteiligen und auch mitpflanzen.“

Azubis sind die Gartenprofis

Bei der Pflanzaktion werden Alina Poska und Steffen Lueske vom Gartenwerk Dukat Oberaufsicht führen: Die beiden angehenden Landschaftsgärtner übernehmen als Azubi-Projekt die Planung der Streuobstwiese und werden die anderen beim Bäumepflanzen einweisen.

Traum vom eigenen Apfelsaft

Über den Projektstart freuten sich auch die Leiter der Bienen-AG von Simone Holtgrefe und Dirk Oesterle: „Wir haben schon ein Streuobstwiesen-Projekt gemacht, und dabei ein Wiese besucht.“ Die Schüler wären erst verwundert gewesen, wie anderes das Obst verglichen mit welchem aus dem Supermarkt aussah. Doch dann habe es ihnen viel besser geschmeckt. „Wenn wir eigenen Bäume haben, können wir selbst Ernten und Apfelsaft machen“, freute sich Holtgrefe.

Die Wiese wird noch gesucht

Bis dahin muss jedoch erst noch die passende Wiese gefunden werden. Die Gemeinde hat zwei im Blick, eine wäre sogar fußläufig von der Schule erreichbar. Doch da die Streuobswiese als Kompensationsfläche dienen soll, muss noch die Untere Naturschutzbehörde zustimmen. „Wir rechnen mit einer Rückmeldung zum Spätsommer“, erklärte Birgit Gern vom Belmer Fachbereich Baudienste.