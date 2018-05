Ausstellung Insektopia gastiert in Belm. Hendrik Kortekamp zeigt Artenvielfalt im Schaukasten. Foto: Sina-Christin Wilk

siwi Belm. Gut 360 Tierpräparate zählt die Ausstellung „Insektopia – im Reich der Insekten“, die für einen Tag im Festsaal am Leconskamp in Belm gastiert. Hendrik Kortekamp, Geschäftsführer der Wanderausstellung, hat sich ein Ziel gesetzt: Artenvielfalt in einer schnelllebigen Welt abbilden.